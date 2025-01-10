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Kediler Tavuklu ve Balıklı Mamalarla Beslenmesine Rağmen Neden Mis Gibi Kokuyor?

Kediler Tavuklu ve Balıklı Mamalarla Beslenmesine Rağmen Neden Mis Gibi Kokuyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 15:09

Kedileri kucağınıza aldığınızda buram buram mis gibi bir koku alıyorsanız, yalnız değilsiniz. Ancak bu kokunun kaynağını hiç merak ettiniz mi? Kedilerin nasıl bu kadar temiz ve hoş koktuğu oldukça ilginç bir konu. Çünkü birçok evcil hayvanın aksine, kediler temizliği bir yaşam biçimi haline getirir. Şimdi, kedilerin bu eşsiz hijyen sırlarını keşfedelim!

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Kedilerin vücut hijyenine olan düşkünlükleri, onları diğer evcil hayvanlardan ayıran en büyük özelliklerden biri. Bir kedi, uyanık olduğu zamanın %30-50’sini kendini temizleyerek geçirir.

Kedilerin vücut hijyenine olan düşkünlükleri, onları diğer evcil hayvanlardan ayıran en büyük özelliklerden biri. Bir kedi, uyanık olduğu zamanın %30-50’sini kendini temizleyerek geçirir.

Yemek yerken bıyıklarına bulaşan mamadan, patiyle basılan çamura kadar her türlü kir, kısa sürede kedinin dilindeki özel temizlik fırçası sayesinde ortadan kalkar.

Yemek yerken bıyıklarına bulaşan mamadan, patiyle basılan çamura kadar her türlü kir, kısa sürede kedinin dilindeki özel temizlik fırçası sayesinde ortadan kalkar.

Kedinizin dilini hiç hissettiniz mi? Oldukça pütürlü, değil mi? Bunun sebebi, dillerinin yüzeyinde yer alan ve "papillae" adı verilen küçük dikenlerdir.

Kedinizin dilini hiç hissettiniz mi? Oldukça pütürlü, değil mi? Bunun sebebi, dillerinin yüzeyinde yer alan ve "papillae" adı verilen küçük dikenlerdir.

Dikenler, kedinin tüylerindeki tozu ve dökülen tüyleri temizler. Kısacası kediler adeta üzerlerinde bir temizlik robotu taşıyor ve bu sayede tüylerini sürekli parlak ve temiz tutuyor!

Dikenler, kedinin tüylerindeki tozu ve dökülen tüyleri temizler. Kısacası kediler adeta üzerlerinde bir temizlik robotu taşıyor ve bu sayede tüylerini sürekli parlak ve temiz tutuyor!

Evcilleştirilmiş kedilerin bu temizlik alışkanlığı, aslında atalarından miras. Vahşi kediler hem avcı hem de av olabilecekleri için kokularını mümkün olduğunca nötr tutmaya çalışır.

Evcilleştirilmiş kedilerin bu temizlik alışkanlığı, aslında atalarından miras. Vahşi kediler hem avcı hem de av olabilecekleri için kokularını mümkün olduğunca nötr tutmaya çalışır.
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Bu yüzden kediler yemek yedikten sonra bıyıklarını ve yüzlerini titizlikle temizler. Hatta bu davranış, avlarını ürkütmeden yaklaşmalarına da yardımcı olur. Temizlik, doğada hayatta kalmanın bir parçası!

Bu yüzden kediler yemek yedikten sonra bıyıklarını ve yüzlerini titizlikle temizler. Hatta bu davranış, avlarını ürkütmeden yaklaşmalarına da yardımcı olur. Temizlik, doğada hayatta kalmanın bir parçası!

Kediler doğal olarak fazla vücut kokusu üretmezler. Ancak kediniz mis gibi çamaşır yumuşatıcısı kokuyorsa, büyük ihtimalle taze yıkanmış çamaşırların arasında şekerleme yapmıştır.

Kediler doğal olarak fazla vücut kokusu üretmezler. Ancak kediniz mis gibi çamaşır yumuşatıcısı kokuyorsa, büyük ihtimalle taze yıkanmış çamaşırların arasında şekerleme yapmıştır.

Kedilerin mis kokusu bir yana, patilerinden yayılan hafif "mısır cipsi" kokusu da dikkat çeker. İlginç kokunun nedeni, patilerindeki koku bezleri ve hafif terleme kombinasyonudur.

Kedilerin mis kokusu bir yana, patilerinden yayılan hafif "mısır cipsi" kokusu da dikkat çeker. İlginç kokunun nedeni, patilerindeki koku bezleri ve hafif terleme kombinasyonudur.

Ancak patilerde kötü ya da yoğun bir koku fark ederseniz, enfeksiyon belirtisi olabilir. Böyle bir durumda veteriner hekiminize danışmanızı öneririz.

Ancak patilerde kötü ya da yoğun bir koku fark ederseniz, enfeksiyon belirtisi olabilir. Böyle bir durumda veteriner hekiminize danışmanızı öneririz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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