Kediler Tavuklu ve Balıklı Mamalarla Beslenmesine Rağmen Neden Mis Gibi Kokuyor?

Kedileri kucağınıza aldığınızda buram buram mis gibi bir koku alıyorsanız, yalnız değilsiniz. Ancak bu kokunun kaynağını hiç merak ettiniz mi? Kedilerin nasıl bu kadar temiz ve hoş koktuğu oldukça ilginç bir konu. Çünkü birçok evcil hayvanın aksine, kediler temizliği bir yaşam biçimi haline getirir. Şimdi, kedilerin bu eşsiz hijyen sırlarını keşfedelim!