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İstanbul Havalimanı'nda Ele Geçirilen Yavru Gorile Gelen Birbirinden Şirin İsim Önerileri

İstanbul Havalimanı'nda Ele Geçirilen Yavru Gorile Gelen Birbirinden Şirin İsim Önerileri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 16:07

Gün geçmiyor ki ilginç bir olaya tanıklık etmeyelim. İstanbul Havalimanı’nda bir kutu içerisinde bulunan goril yavrusu ülke gündemimize oturdu. Hüzünlü ve şaşkın bakışlarıyla kalbimizi çalan yavru gorilin sağlık durumu ise yakından takip ediliyor. Peki kalplerimizi çalan bu yavrudan sürekli 'yavru goril' diye bahsetmek biraz ayıp olmuyor mu?

Gelin, yavru gorile gelen isim önerilerine bakalım!

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Şu bakışlara bakar mısınız? 🥹 Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda bir kutu içerisinde bulunan yavru goril hepimizin ciğerini parçaladı.

Şu bakışlara bakar mısınız? 🥹 Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda bir kutu içerisinde bulunan yavru goril hepimizin ciğerini parçaladı.

Nijerya’dan Bangkok’a kaçak yollarla götürüldüğünü belirlenen goril, kutusunun açılmasıyla resmen etrafa şaşkın bakışlar attı.

Herkesin kalbini dokunan bu bakışların ardından yavru gorilin sağlık durumu da yakından takip edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz saatlerde, yavrumuzdan "iyiyim" mesajı bile geldi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorilin sağlık durumuna dair bilgilendirmeleri yapmaya devam ediyor. Fakat gelin görün ki gorilimizin adı "ufaklık" veya "yavru goril" olarak kaldı gitti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorilin sağlık durumuna dair bilgilendirmeleri yapmaya devam ediyor. Fakat gelin görün ki gorilimizin adı "ufaklık" veya "yavru goril" olarak kaldı gitti.

Annesi yok, babası yok, kim verecek şimdi ona bir isim?

Anlaşılan o ki iş başa düştü!

Gelin, yavru gorile gelen isim önerilerine bakalım.

Gelin, yavru gorile gelen isim önerilerine bakalım.
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Sizin de isim önerilerinizi bekliyoruz!

Sizin de isim önerilerinizi bekliyoruz!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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