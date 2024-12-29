İstanbul Havalimanı'nda Ele Geçirilen Yavru Gorile Gelen Birbirinden Şirin İsim Önerileri
İstanbul Havalimanı'nda Ele Geçirilen Yavru Gorile Gelen Birbirinden Şirin İsim Önerileri
Gün geçmiyor ki ilginç bir olaya tanıklık etmeyelim. İstanbul Havalimanı’nda bir kutu içerisinde bulunan goril yavrusu ülke gündemimize oturdu. Hüzünlü ve şaşkın bakışlarıyla kalbimizi çalan yavru gorilin sağlık durumu ise yakından takip ediliyor. Peki kalplerimizi çalan bu yavrudan sürekli 'yavru goril' diye bahsetmek biraz ayıp olmuyor mu?
Gelin, yavru gorile gelen isim önerilerine bakalım!
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Şu bakışlara bakar mısınız? 🥹 Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda bir kutu içerisinde bulunan yavru goril hepimizin ciğerini parçaladı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru gorilin sağlık durumuna dair bilgilendirmeleri yapmaya devam ediyor. Fakat gelin görün ki gorilimizin adı "ufaklık" veya "yavru goril" olarak kaldı gitti.
Gelin, yavru gorile gelen isim önerilerine bakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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