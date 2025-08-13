onedio
Emekli Gurbetçilere Müjde: Türkiye’den de Banka Promosyonu Alabilecekler

Emekli Gurbetçilere Müjde: Türkiye'den de Banka Promosyonu Alabilecekler

Emekli Promosyonu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.08.2025 - 14:37

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Almanya ve Bulgaristan’dan emekli olarak maaş alan ve Türkiye’de yaşayan emeklilerin, banka promosyonunda yararlanabileceğini açıkladı.

SGK’nın Next Sosyal üzerinden yaptığı açıklamada, promosyondan Ziraat Bankası’ndan maaş alana 80 bin gurbetçinin yararlanacağı duyuruldu.

Bankaların Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekliye sağladığı maaş promosyonu uygulaması genişliyor.

Bankaların Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekliye sağladığı maaş promosyonu uygulaması genişliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet edenlerin de banka promosyonu alabileceğini duyurdu.

SGK'nin, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:  

'Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın.'

