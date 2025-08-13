Emekli Gurbetçilere Müjde: Türkiye’den de Banka Promosyonu Alabilecekler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Almanya ve Bulgaristan’dan emekli olarak maaş alan ve Türkiye’de yaşayan emeklilerin, banka promosyonunda yararlanabileceğini açıkladı.
SGK’nın Next Sosyal üzerinden yaptığı açıklamada, promosyondan Ziraat Bankası’ndan maaş alana 80 bin gurbetçinin yararlanacağı duyuruldu.
Bankaların Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekliye sağladığı maaş promosyonu uygulaması genişliyor.
