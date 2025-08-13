İnsanlık Ölmemiş Dedirten Esnaf: Manavının Kapısını Kilitlemiyor, Ürünlerini Dışarıya Bırakıyor

Ülkede yaşanan olaylar insanlığa dair de umudumuzu tüketecek türden. Bayburt'ta bir esnafın davranışı özlediğimiz birlik ve beraberliği yeşerticek cinsten. Bayburt'ta bir esnaf manavının kapısını kilitlemiyor, ürünlerini ise dışarıda bırakıyor. Bir video paylaşan esnaf 'İsteyen istediği kadar alsın, parası varsa bir yere koysun, yoksa canı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

