İnsanlık Ölmemiş Dedirten Esnaf: Manavının Kapısını Kilitlemiyor, Ürünlerini Dışarıya Bırakıyor

İnsanlık Ölmemiş Dedirten Esnaf: Manavının Kapısını Kilitlemiyor, Ürünlerini Dışarıya Bırakıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.08.2025 - 14:00

Ülkede yaşanan olaylar insanlığa dair de umudumuzu tüketecek türden. Bayburt'ta bir esnafın davranışı özlediğimiz birlik ve beraberliği yeşerticek cinsten. Bayburt'ta bir esnaf manavının kapısını kilitlemiyor, ürünlerini ise dışarıda bırakıyor. Bir video paylaşan esnaf 'İsteyen istediği kadar alsın, parası varsa bir yere koysun, yoksa canı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Esnaftan "İnsanlık ölmemiş" dedirten davranış.

Bayburt'ta bir esnaf davranışıyla alkışlara topladı. Manavını kilitlemeyen esnaf ürünlerini de sokağa bırakıyor. O esnaf, 'İsteyen istediği kadar alsın, parası varsa bir yere koysun, yoksa canı sağ olsun' ifadelerini kullandı.

O videoya gelen yorumlar şöyle:

👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

