onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Everest Dağı'na Zam Geldi: Everest'e Tırmanmanın Ücreti Ne Kadar?

Everest Dağı'na Zam Geldi: Everest'e Tırmanmanın Ücreti Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.08.2025 - 15:38

Nepal, turizmi canlandırmak amacıyla yeni kararlar aldı. Himalayalar’daki 97 zirveye tırmanış iki yıl boyunca ücretsiz olacak. Ancak dünyanın en yüksek dağı Everest Dağı’na ise zam geldi. BBC'de yer alan habere göre Everest Dağı’na tırmanmak için ücretler 10 yıl sonra ilk kez artırıldı. Peki, Everest Dağı’na tırmanmanın bedeli ne?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Everest Dağı'na zam geldi!

Everest Dağı'na zam geldi!

Dağcılık, Nepal için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ülke, dünyanın en yüksek 10 dağından 8’ine ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl tırmanış ücretlerinden 5,9 milyon dolar gelir elde edilirken, bu gelirin dörtte üçünden fazlası Everest’ten sağlandı.

Nepal, turizmi canlandırmak için 97 zirveye tırmanışı ücretsiz hale getirdi. Macera ve aksiyon sevenler Himalayalar’daki 97 zirveye tırmanmayı memnuniyetle karşıladı. Nepal Turizm Dairesi, bu girişimle ülkenin “keşfedilmemiş turizm ürünlerini ve destinasyonlarını” öne çıkarmayı umduklarını söyledi.

Ücretlerin kaldırılacağı zirveler, Nepal’in Karnali ve Sudurpaschim eyaletlerinde yer alıyor ve 5.970 metre (19.590 ft) ile 7.132 metre yükseklikler arasında bulunuyor.

Pek çok macerasevenin hayali dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı’na tırmanmaktır. Ancak ücretsiz 97 zirve arasında Everest bulunmuyor. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı’na ise 10 sene sonra ilk kez zam yapılacak.

Everest Dağı'na tırmanmanın ücreti ne kadar?

Everest Dağı'na tırmanmanın ücreti ne kadar?

İsteyen herles Everest Dağı'na tırmanamıyor. 2024 yılında Everest Dağı'na tırmanması için 421 dağcıya izin verildi. 8.849 metreden yüksek olan Everest, son yıllarda aşırı kalabalık, çevresel endişeler ve art arda gelen ölümcül tırmanış girişimleriyle gündeme geldi.

Everest Dağı'na tırmanmanın bedeli ise Eylül ayından itibaren 15 bin dolar (716 bin TL) olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın