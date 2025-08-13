Everest Dağı'na Zam Geldi: Everest'e Tırmanmanın Ücreti Ne Kadar?

Dağcılık, Nepal için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ülke, dünyanın en yüksek 10 dağından 8’ine ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl tırmanış ücretlerinden 5,9 milyon dolar gelir elde edilirken, bu gelirin dörtte üçünden fazlası Everest’ten sağlandı.

Nepal, turizmi canlandırmak için 97 zirveye tırmanışı ücretsiz hale getirdi. Macera ve aksiyon sevenler Himalayalar’daki 97 zirveye tırmanmayı memnuniyetle karşıladı. Nepal Turizm Dairesi, bu girişimle ülkenin “keşfedilmemiş turizm ürünlerini ve destinasyonlarını” öne çıkarmayı umduklarını söyledi.

Ücretlerin kaldırılacağı zirveler, Nepal’in Karnali ve Sudurpaschim eyaletlerinde yer alıyor ve 5.970 metre (19.590 ft) ile 7.132 metre yükseklikler arasında bulunuyor.

Pek çok macerasevenin hayali dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı’na tırmanmaktır. Ancak ücretsiz 97 zirve arasında Everest bulunmuyor. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı’na ise 10 sene sonra ilk kez zam yapılacak.