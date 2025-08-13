Kanserle Savaşını Kaybettiğini Açıklayan Evre Başak Clarke Hakkında Yorum Yapan Astrolog Tepki Çekti
Evre Başak Clarke 31 Temmuz'da 2 yıldır kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini ve birkaç hafta içinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ancak Clarke'nin oğlunun geleceği için açtığı yardım kampanyası sosyal medyada bazı soru işaretlerini dile getirenleri de göstermişti. Tartışmalara konu olan tüm bu sağlık raporlarının, belgelerin, kampanya dökümlerinin arasında bir astrolog Clarke'nin doğum haritasına baktığını ve bu haritadan yaptığı analizle Clarke'nin sağlıklı olduğunu dolayısıyla insanları dolandırdığını öne sürdü. Haliyle tepkiler gecikmedi.
2023 yılından beri kansere karşı verdiği mücadelesinin kaybettiğini açıklayan Evre Başak Clarke gündemden düşmüyor.
Bir X kullanıcısı da takipçilerine konu hakkında ne düşündüklerini sordu.
Astrolog Altınay Elçin Ezer'in yorumu ise tepkiyle karşılandı.
Tabii bu analizin bir tıp hekimi de bir astrolog tarafından yapılması kafaları karıştırdı.
Tepkiler de peş peşe geldi.
