Kanserle Savaşını Kaybettiğini Açıklayan Evre Başak Clarke Hakkında Yorum Yapan Astrolog Tepki Çekti

Evre Başak Clarke 31 Temmuz'da 2 yıldır kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini ve birkaç hafta içinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ancak Clarke'nin oğlunun geleceği için açtığı yardım kampanyası sosyal medyada bazı soru işaretlerini dile getirenleri de göstermişti. Tartışmalara konu olan tüm bu sağlık raporlarının, belgelerin, kampanya dökümlerinin arasında bir astrolog Clarke'nin doğum haritasına baktığını ve bu haritadan yaptığı analizle Clarke'nin sağlıklı olduğunu dolayısıyla insanları dolandırdığını öne sürdü. Haliyle tepkiler gecikmedi.