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Kedisiyle Video Çekti: Bir Süredir Kanser Mücadelesi Veren Evre Başak'a Ricky Gervais Sürprizi!

Kedisiyle Video Çekti: Bir Süredir Kanser Mücadelesi Veren Evre Başak'a Ricky Gervais Sürprizi!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 11:35

Kanser mücadelesiyle tanınan Evre Başak’a, hayranı olduğu Ricky Gervais’ten sürpriz bir video mesaj geldi. Gökçe Pehlivanoğlu’nun organizesiyle gerçekleşen bu duygusal jest, Evre’ye moral vermek için çekilen kedili bir videoyla taçlandı. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

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Evre Başak, sosyal medyada özellikle X platformunda kanserle mücadelesini paylaşan ve bu süreçte geniş bir takipçi kitlesi edinen bir isim.

Evre Başak, sosyal medyada özellikle X platformunda kanserle mücadelesini paylaşan ve bu süreçte geniş bir takipçi kitlesi edinen bir isim.

Kendisi, karaciğer kanseriyle mücadele ettiğini belirterek bu süreçte yaşadığı fiziksel ve duygusal zorlukları sık sık paylaşıyor.

Geçtiğimiz gün, onkoloji doktorundan gelen bilgilendirmeyi de bu şekilde paylaşmıştı.

Geçtiğimiz gün, onkoloji doktorundan gelen bilgilendirmeyi de bu şekilde paylaşmıştı.
twitter.com

'Anladığım kadarıyla öleceğime inanmayan fakat ölünce de aşırı sevinecek bi kitle var, beni sürekli rahatsız ediyolar. Bu kadar düşmanım olduğunu hiç bilmiyodum birazcık şok oldum. Aslında düşününce o kadar takipçiye normal

Şimdi Gofundme’ye onkoloğumdan gelen son mektubu paylaşıyorum. Özetle diyo ki “Evre için yapılacak bişey kalmamıştır, prognosis(ömrü) çok kısadır vs vs” belki çenelerini kaparlar biraz...'

Birçok kişi Evre'nin kanser mücadelesine destek veriyor. Bir destek de yönetmen Gökçe Pehlivanoğlu'ndan geldi.

Birçok kişi Evre'nin kanser mücadelesine destek veriyor. Bir destek de yönetmen Gökçe Pehlivanoğlu'ndan geldi.

Pehlivanoğlu, Başak'a bir sürpriz yaptı. Bu sürprizde Evre Başak’ın hayranı olduğu Ricky Gervais’ten gelen bir video mesaj olduğu görülüyor.

İşte o video:

Evre Başak, önce böyle teşekkür etti,

Evre Başak, önce böyle teşekkür etti,

'Sevgili

@rickygervais,

Benim.

Nezaketin, kahkahaların, 40 yıla yayılan o muazzam mizah yolculuğun ve olduğun kişi olduğun için teşekkür ederim. ❤️

Seni Mortality gösterisinde izleyebildiğim için çok mutluyum—bu fani dünyadan göçmeden önce seni sahnede görmek gerçekten büyük bir şanstı 👻

Ve zaman ayırıp bana moral veren mesajını yolladığın için ayrıca teşekkür ederim, çok ama çok değerliydi 🫂

Bu arada, Pickle’ın da büyük bir hayranıyım. Ne ikon ama! 🐱

Sevgilerimle,'

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Ardından da böyle tepki verdi.

Ardından da böyle tepki verdi.
twitter.com
twitter.com

Gelen yorumlardan bazıları:

Gelen yorumlardan bazıları:
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Umarız ki Evre, en kısa zamanda sağlığına kavuşur!

Umarız ki Evre, en kısa zamanda sağlığına kavuşur!
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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