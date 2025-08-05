Kedisiyle Video Çekti: Bir Süredir Kanser Mücadelesi Veren Evre Başak'a Ricky Gervais Sürprizi!
Kanser mücadelesiyle tanınan Evre Başak’a, hayranı olduğu Ricky Gervais’ten sürpriz bir video mesaj geldi. Gökçe Pehlivanoğlu’nun organizesiyle gerçekleşen bu duygusal jest, Evre’ye moral vermek için çekilen kedili bir videoyla taçlandı. Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
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Evre Başak, sosyal medyada özellikle X platformunda kanserle mücadelesini paylaşan ve bu süreçte geniş bir takipçi kitlesi edinen bir isim.
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Geçtiğimiz gün, onkoloji doktorundan gelen bilgilendirmeyi de bu şekilde paylaşmıştı.
Birçok kişi Evre'nin kanser mücadelesine destek veriyor. Bir destek de yönetmen Gökçe Pehlivanoğlu'ndan geldi.
İşte o video:
Evre Başak, önce böyle teşekkür etti,
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Ardından da böyle tepki verdi.
Gelen yorumlardan bazıları:
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Umarız ki Evre, en kısa zamanda sağlığına kavuşur!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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