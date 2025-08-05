Kedisiyle Video Çekti: Bir Süredir Kanser Mücadelesi Veren Evre Başak'a Ricky Gervais Sürprizi!

'Anladığım kadarıyla öleceğime inanmayan fakat ölünce de aşırı sevinecek bi kitle var, beni sürekli rahatsız ediyolar. Bu kadar düşmanım olduğunu hiç bilmiyodum birazcık şok oldum. Aslında düşününce o kadar takipçiye normal

Şimdi Gofundme’ye onkoloğumdan gelen son mektubu paylaşıyorum. Özetle diyo ki “Evre için yapılacak bişey kalmamıştır, prognosis(ömrü) çok kısadır vs vs” belki çenelerini kaparlar biraz...'