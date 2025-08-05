Uçaktaki Kuralları Hiçe Saydı: 2 Saatlik Gecikmeye Sebep Oldu

Pilot, kabin ekibinden bilgi aldıktan sonra sigara içen yolcunun uçaktan indirileceğini bildirdi.

Kısa süre sonra altı polis memuru uçağa gelerek elektronik sigara içtiği tespit edilen 21 yaşındaki yolcuyu tarmakta bekleyen polis aracına götürdü. O anlar sosyal medyada hızla yayılan bir videoyla belgelendi.

Olayın ilginç bir yanı da, Walker’ın birkaç gün sonra İspanya'nın Benidorm kentinde aynı yolcuyla karşılaşmasıydı. Genç adam, Ryanair tarafından kara listeye alındığını ve bir daha bu havayolu ile uçamayacağını belirtti.

Scotland Polisi, söz konusu kişinin “havacılıkla ilgili bir suç” nedeniyle resmi olarak suçlandığını açıkladı.

Bu tarz olaylar ne yazık ki tek seferle sınırlı değil. Geçtiğimiz ay da, uçağın içinde sigara içen birkaç yolcu nedeniyle bir uçuş saatlerce ertelenmiş, yolcular Maine’deki bir havalimanında 17 saat boyunca beklemek zorunda kalmıştı.