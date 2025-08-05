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Uçaktaki Kuralları Hiçe Saydı: 2 Saatlik Gecikmeye Sebep Oldu

Uçaktaki Kuralları Hiçe Saydı: 2 Saatlik Gecikmeye Sebep Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 10:27

İngiltere’den İspanya’ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan Ryanair uçağında beklenmedik bir kriz yaşandı. Kurallara uymayan bir yolcu nedeniyle uçuş 2 saat rötar yaptı. O anlar, bir yolcunun kamerasına yansıdı.

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3 Temmuz’da Edinburgh Havalimanı’ndan İspanya’nın Alicante şehrine gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir Ryanair uçağı, beklenmedik bir olay nedeniyle iki saat gecikmeyle havalandı.

3 Temmuz’da Edinburgh Havalimanı’ndan İspanya’nın Alicante şehrine gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir Ryanair uçağı, beklenmedik bir olay nedeniyle iki saat gecikmeyle havalandı.

Gecikmenin sebebi ise bir yolcunun tuvalette elektronik sigara içmesi oldu.

Olay sırasında uçakta bulunan 39 yaşındaki Tristan James Walker, yaşananları cep telefonuyla kaydetti ve Jam Press’e verdiği demeçte, 'Genç adam oldukça sakindi, tartışma çıkarmadı, hiçbir drama yaşanmadı,' ifadelerini kullandı.

Uçuşun zaten bir kabin memurunun rahatsızlanması nedeniyle gecikmeli başladığını belirten Walker, lavabodaki duman dedektörünün uyarı vermesiyle olayın patlak verdiğini söyledi.

Uçuşun zaten bir kabin memurunun rahatsızlanması nedeniyle gecikmeli başladığını belirten Walker, lavabodaki duman dedektörünün uyarı vermesiyle olayın patlak verdiğini söyledi.

Pilot, kabin ekibinden bilgi aldıktan sonra sigara içen yolcunun uçaktan indirileceğini bildirdi.

Kısa süre sonra altı polis memuru uçağa gelerek elektronik sigara içtiği tespit edilen 21 yaşındaki yolcuyu tarmakta bekleyen polis aracına götürdü. O anlar sosyal medyada hızla yayılan bir videoyla belgelendi.

Olayın ilginç bir yanı da, Walker’ın birkaç gün sonra İspanya'nın Benidorm kentinde aynı yolcuyla karşılaşmasıydı. Genç adam, Ryanair tarafından kara listeye alındığını ve bir daha bu havayolu ile uçamayacağını belirtti.

Scotland Polisi, söz konusu kişinin “havacılıkla ilgili bir suç” nedeniyle resmi olarak suçlandığını açıkladı.

Bu tarz olaylar ne yazık ki tek seferle sınırlı değil. Geçtiğimiz ay da, uçağın içinde sigara içen birkaç yolcu nedeniyle bir uçuş saatlerce ertelenmiş, yolcular Maine’deki bir havalimanında 17 saat boyunca beklemek zorunda kalmıştı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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