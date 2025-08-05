Uçaktaki Kuralları Hiçe Saydı: 2 Saatlik Gecikmeye Sebep Oldu
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3 Temmuz’da Edinburgh Havalimanı’ndan İspanya’nın Alicante şehrine gitmek üzere kalkışa hazırlanan bir Ryanair uçağı, beklenmedik bir olay nedeniyle iki saat gecikmeyle havalandı.
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Uçuşun zaten bir kabin memurunun rahatsızlanması nedeniyle gecikmeli başladığını belirten Walker, lavabodaki duman dedektörünün uyarı vermesiyle olayın patlak verdiğini söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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