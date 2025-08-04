Ünlülerle Olan İlginç Etkileşimlerini Anlatarak Güldüren Kullanıcılar
Bir kullanıcının Ceza ile yaşadığı etkileşimini paylaşmasının ardından, X adeta anı defterine döndü. Ünlülerle yaşadıkları absürt, komik ve bazen utanç verici anları anlatan diğer kullanıcılar da boş durmadı!
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Her şey bu tweet'le başladı.
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Gelin, kim neler anlatmış beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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