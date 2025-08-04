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Ünlülerle Olan İlginç Etkileşimlerini Anlatarak Güldüren Kullanıcılar

Ünlülerle Olan İlginç Etkileşimlerini Anlatarak Güldüren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 00:56

Bir kullanıcının Ceza ile yaşadığı etkileşimini paylaşmasının ardından, X adeta anı defterine döndü. Ünlülerle yaşadıkları absürt, komik ve bazen utanç verici anları anlatan diğer kullanıcılar da boş durmadı!

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Her şey bu tweet'le başladı.

Her şey bu tweet'le başladı.
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Bir kullanıcının Ceza'yla olan etkileşimini anlatması üzerine diğer kullanıcılar da boş durmadı.

Gelin, kim neler anlatmış beraber bakalım...

Gelin, kim neler anlatmış beraber bakalım...
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Sizin buna benzer anılarınız var mı?

Sizin buna benzer anılarınız var mı?
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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