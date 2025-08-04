Nadir Görülen Ağrılı Bir Rahatsızlık Nedeniyle Göğüsleri 5 Beden Büyüyen Genç Kadının Hikayesi
25 yaşındaki Michelle isimli bir kadın önce sadece kaşıntı ve kızarıklık hissetti. Ancak kısa süre içinde göğüsleri kontrolsüzce büyümeye başladı ve hayatı altüst oldu. Nadir görülen bu rahatsızlık hem bedenini hem öz güvenini hedef aldı.
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Michelle Sekwena isimli bir kadının hayatı, 25 yaşına girdiği günlerde tamamen değişti.
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İlk başta yalnızca hafif bir kaşıntı ve kızarıklık hisseden Michelle, bu semptomların giderek şiddetlendiğini fark etti.
“İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyordu. Sanki bedenimde ben yokmuşum gibi hissediyordum. Büyük kıyafetler giyip kapşonlularla kendimi gizlemeye çalışıyordum. Ağrılarım yüzünden gece düzgün uyuyamıyor, işe odaklanamıyordum. Kendimi berbat hissediyordum.”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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