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Nadir Görülen Ağrılı Bir Rahatsızlık Nedeniyle Göğüsleri 5 Beden Büyüyen Genç Kadının Hikayesi

Nadir Görülen Ağrılı Bir Rahatsızlık Nedeniyle Göğüsleri 5 Beden Büyüyen Genç Kadının Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 22:19

25 yaşındaki Michelle isimli bir kadın önce sadece kaşıntı ve kızarıklık hissetti. Ancak kısa süre içinde göğüsleri kontrolsüzce büyümeye başladı ve hayatı altüst oldu. Nadir görülen bu rahatsızlık hem bedenini hem öz güvenini hedef aldı.

İşte detaylar...

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Michelle Sekwena isimli bir kadının hayatı, 25 yaşına girdiği günlerde tamamen değişti.

Michelle Sekwena isimli bir kadının hayatı, 25 yaşına girdiği günlerde tamamen değişti.

Göğüs ölçüsü 32A olan genç kadın, birkaç ay içinde 34G bedenine ulaştı. Sebebi ise oldukça nadir görülen ve çoğu kişinin adını dahi bilmediği bir hastalıkGigantomasti.

İlk başta yalnızca hafif bir kaşıntı ve kızarıklık hisseden Michelle, bu semptomların giderek şiddetlendiğini fark etti.

İlk başta yalnızca hafif bir kaşıntı ve kızarıklık hisseden Michelle, bu semptomların giderek şiddetlendiğini fark etti.

Özellikle sütyen taktığında göğüslerinde acı ve rahatsızlık hissediyordu. Zamanla meme dokusu hızla büyümeye başladı. Öyle ki, sadece birkaç adım yürümek bile Michelle için büyük bir çileye dönüştü. Göğüslerinin ağırlığı dizlerine baskı yapıyor, baş ağrıları ve sırt ağrılarıyla hayatını zorluyordu.

Genellikle ergenlik ya da hamilelik döneminde ortaya çıkan bu rahatsızlık, bazı durumlarda hiçbir belirgin neden olmadan da tetiklenebiliyor. Kansere yol açmaması sevindirici olsa da, Michelle için bu sürecin ruhsal ve fiziksel etkileri oldukça ağır oldu. Satış temsilcisi olarak çalıştığı dönemde insanların kendisine hamileymiş gibi bakmaları, alaycı tavırlar ve sürekli dikkat çeken görüntüsü genç kadının öz güvenini yerle bir etti.

“İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyordu. Sanki bedenimde ben yokmuşum gibi hissediyordum. Büyük kıyafetler giyip kapşonlularla kendimi gizlemeye çalışıyordum. Ağrılarım yüzünden gece düzgün uyuyamıyor, işe odaklanamıyordum. Kendimi berbat hissediyordum.”

“İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyordu. Sanki bedenimde ben yokmuşum gibi hissediyordum. Büyük kıyafetler giyip kapşonlularla kendimi gizlemeye çalışıyordum. Ağrılarım yüzünden gece düzgün uyuyamıyor, işe odaklanamıyordum. Kendimi berbat hissediyordum.”

Sonunda hastaneye başvuran Michelle’e, doktorlar gigantomasti teşhisi koydu. En etkili çözüm, meme küçültme ameliyatıydı. Ancak bu operasyonun bedeli 150.000 Güney Afrika randıydı (yaklaşık 6.000 sterlin) ve Michelle’in bu masrafı karşılayacak durumu yoktu.

Köşeye sıkışan genç kadın, yaşadıklarını TikTok’ta paylaşmaya başladı. Kısa sürede videoları milyonlara ulaştı; bazıları 22 milyon izlenmeye kadar çıktı. Takipçilerinden gördüğü destekle bir bağış kampanyası başlattı ve kısa sürede ameliyat masrafını karşılayacak miktara ulaştı.

Şubat ayında geçirdiği başarılı operasyonla göğüs ölçüsü 34D’ye indirildi. Şimdilerde kendini yeniden doğmuş gibi hisseden Michelle, hayatına umutla devam ediyor. Yine de bu nadir hastalığın tekrarlama riski olduğunu biliyor.

Ama o, bu ihtimali şimdilik düşünmek bile istemiyor:

“Hayatımı geri aldım gibi hissediyorum. Bu gerçekten harika bir duygu.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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