Nadir Görülen Ağrılı Bir Rahatsızlık Nedeniyle Göğüsleri 5 Beden Büyüyen Genç Kadının Hikayesi

Özellikle sütyen taktığında göğüslerinde acı ve rahatsızlık hissediyordu. Zamanla meme dokusu hızla büyümeye başladı. Öyle ki, sadece birkaç adım yürümek bile Michelle için büyük bir çileye dönüştü. Göğüslerinin ağırlığı dizlerine baskı yapıyor, baş ağrıları ve sırt ağrılarıyla hayatını zorluyordu.

Genellikle ergenlik ya da hamilelik döneminde ortaya çıkan bu rahatsızlık, bazı durumlarda hiçbir belirgin neden olmadan da tetiklenebiliyor. Kansere yol açmaması sevindirici olsa da, Michelle için bu sürecin ruhsal ve fiziksel etkileri oldukça ağır oldu. Satış temsilcisi olarak çalıştığı dönemde insanların kendisine hamileymiş gibi bakmaları, alaycı tavırlar ve sürekli dikkat çeken görüntüsü genç kadının öz güvenini yerle bir etti.