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Sadece Fotoğraf Çekmek İstemişlerdi: Saniyeler İçinde Ölümden Döndüler

Sadece Fotoğraf Çekmek İstemişlerdi: Saniyeler İçinde Ölümden Döndüler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 21:35

Romantik bir anı ölümsüzleştirmek istemişlerdi ama her şey saniyeler içinde kâbusa döndü. İskoçya’da sahil kenarında poz veren çift, çöken korkuluk nedeniyle uçurumdan düşmek üzereyken son anda kurtarıldı. O anlar, sevgilinin telefon kamerasına anbean yansıdı.

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İskoçya’da romantik bir manzara fotoğrafı çekmek isteyen çift, saniyeler içinde ölümle burun buruna geldi.

İskoçya’da romantik bir manzara fotoğrafı çekmek isteyen çift, saniyeler içinde ölümle burun buruna geldi.

Görüntüler Laura’nın telefonuna saniye saniye yansıdı. Korkuluk kırılınca Ben baş aşağı 4.5 metrelik bir uçurumun kenarında, yalnızca ayaklarıyla asılı kaldı. Ailesi ve iki yardımsever sayesinde son anda yukarı çekilerek hayatta kaldı.

Ben yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:

Ben yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:

“Laura öne, bense arkaya düştüm. Uçuruma doğru giderken refleksle bacağımı bir direğe dolamayı başardım. Annem, babam ve Laura panikle yardım çığlıkları attı, iki kişi koşarak geldi. Beni ayak bileğimden yukarı çektiler… Gerçekten bir mucizeydi.”

Nottinghamshire’dan gelen çift, motorla çıktıkları İskoçya turunda bu korkunç anı yaşadı. Olayın ardından Laura’nın çektiği fotoğraflar arasında kırılmış demir parmaklık da yer aldı.

Ben, çalıştığı kurum olan National Grid’de sağlık ve güvenlik eğitimi verdiğini belirterek durumu daha da kritik hale getiriyor.

“Bu korkuluk kısa süre önce kaynak yapılmış gibiydi. Yani tamir görmüş. Ama hâlâ zayıftı. Ya orada bir çocuk ya da yaşlı biri olsaydı? Belki de şanslı olmayacaktı...”

Olayın ardından Inverclyde Belediyesi, kırılan bölgeyi hemen sabah saatlerinde güvenlik şeridiyle kapattı. Belediye sözcüsü, bölgedeki tüm sahil şeritlerinde denetimlerin sürdüğünü ve olayın nedenini araştırdıklarını belirtti.

“Bu yaz insanlar sahil kenarlarında fotoğraf çekerken dikkatli olsun. Güvenlik için yapılmış bir şeyin sizi tehlikeye atabileceği aklınıza gelmiyor, ama bu olay bunun mümkün olduğunu gösterdi.”

“Bu yaz insanlar sahil kenarlarında fotoğraf çekerken dikkatli olsun. Güvenlik için yapılmış bir şeyin sizi tehlikeye atabileceği aklınıza gelmiyor, ama bu olay bunun mümkün olduğunu gösterdi.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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