Sadece Fotoğraf Çekmek İstemişlerdi: Saniyeler İçinde Ölümden Döndüler

“Laura öne, bense arkaya düştüm. Uçuruma doğru giderken refleksle bacağımı bir direğe dolamayı başardım. Annem, babam ve Laura panikle yardım çığlıkları attı, iki kişi koşarak geldi. Beni ayak bileğimden yukarı çektiler… Gerçekten bir mucizeydi.”

Nottinghamshire’dan gelen çift, motorla çıktıkları İskoçya turunda bu korkunç anı yaşadı. Olayın ardından Laura’nın çektiği fotoğraflar arasında kırılmış demir parmaklık da yer aldı.

Ben, çalıştığı kurum olan National Grid’de sağlık ve güvenlik eğitimi verdiğini belirterek durumu daha da kritik hale getiriyor.

“Bu korkuluk kısa süre önce kaynak yapılmış gibiydi. Yani tamir görmüş. Ama hâlâ zayıftı. Ya orada bir çocuk ya da yaşlı biri olsaydı? Belki de şanslı olmayacaktı...”

Olayın ardından Inverclyde Belediyesi, kırılan bölgeyi hemen sabah saatlerinde güvenlik şeridiyle kapattı. Belediye sözcüsü, bölgedeki tüm sahil şeritlerinde denetimlerin sürdüğünü ve olayın nedenini araştırdıklarını belirtti.