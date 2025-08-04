Sadece Fotoğraf Çekmek İstemişlerdi: Saniyeler İçinde Ölümden Döndüler
Romantik bir anı ölümsüzleştirmek istemişlerdi ama her şey saniyeler içinde kâbusa döndü. İskoçya’da sahil kenarında poz veren çift, çöken korkuluk nedeniyle uçurumdan düşmek üzereyken son anda kurtarıldı. O anlar, sevgilinin telefon kamerasına anbean yansıdı.
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İskoçya’da romantik bir manzara fotoğrafı çekmek isteyen çift, saniyeler içinde ölümle burun buruna geldi.
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Ben yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:
“Bu yaz insanlar sahil kenarlarında fotoğraf çekerken dikkatli olsun. Güvenlik için yapılmış bir şeyin sizi tehlikeye atabileceği aklınıza gelmiyor, ama bu olay bunun mümkün olduğunu gösterdi.”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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