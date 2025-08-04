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Astrolog Açıkladı: Ağzınızla Kuş Tutsanız Yaranamayacağınız 4 Burç

Astrolog Açıkladı: Ağzınızla Kuş Tutsanız Yaranamayacağınız 4 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 23:58

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Astroloji içerikleriyle dikkat çeken Tuğba Karadayı, bu kez burçlara lafı hiç dolandırmadan girişti. “Ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız” diyerek, en memnuniyetsiz burçları sıraladı. Listenin zirvesinde yer alan burç ise, hiç şaşırtıcı değil.

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Tuğba Karadayı isimli astrolog, en memnuniyetsiz burçları açıkladı.

İlk sıra şaşırtmadı!

İlk sıra şaşırtmadı!

Tuğba Karadayı, belirli aralıklarla burçlarla alakalı videolar paylaşıyor. Bu sefer de ağzınızla kuş tutsanız yaranamayacağınız burçlar diyerek en memnuniyetsiz burçları sıraladı. İlk sırada Başak burcunun olması tabii ki şaşırtmadı!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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