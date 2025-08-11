Kansere Karşı Verdiği Savaşı Kaybettiğini Açıklayan Evre Clarke Tartışmaları Devam Ediyor
İngiltere'de yaşayan sanatçı Evre Başak Clarke iki yıldır karaciğer kanseriyle savaşıyordu. 31 Temmuz 2025 tarihinde kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini açıkladı. Bir süre sonra öleceğini eklemesi de sosyal medyada şok etkisi yarattı. Tabii tartışmalar bununla bitmedi. Çocuğu için açtığı yardım fonu ve Ricky Gervais'in gönderdiği videolar gibi konular tartışmaları sonsuz döngüye sürükledi. Tartışmaların odağı haline gelen sanatçı X hesabını kilitlemek zorunda kaldı.
Evre Başak bir süredir kansere karşı verdiği mücadeleyi sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu.
31 Temmuz tarihinde yaptığı paylaşımla da kansere karşı verdiği savaşı kaybettiğini duyurdu.
Bu duruma inanmayanlar için de onkoloğunun raporunu paylaştı.
Bu mesajlar pek çok kişiye tarif edilemeyecek hisler yaşattı.
Tabii bu süreç içinde çoğunluk kanser hastası anneye destek olsa da şüphelerini dile getiren de oldu.
Ekşi Sözlük'te de tartışmalar devam etti. Bazı yazarlar bu hastalık sürecinde farklı detaylara değindiler.
Tabii yardım fonuna bağış yapanlar da eleştirildi.
Ancak bu şüphelerin yersiz olduğunu savunanlar ve kanser hastası birine iftira atıldığını düşünenler de var.
