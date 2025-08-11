Kansere Karşı Verdiği Savaşı Kaybettiğini Açıklayan Evre Clarke Tartışmaları Devam Ediyor

Sanat kariyeri için İngiltere'ye taşınan ve burada evlenip çocuk sahibi olan 1985 doğumlu Başak için 2023 yılı dönüm noktası oldu. Oğlu Oscar'ın doğumundan kısa bir süre sonra kanser teşhisi aldı. 2 yıldır tedavi sürecini ve kansere karşı mücadelesini pek çok platformda paylaştı. GoFundMe kampanyası aracılığıyla tedavisi ve oğlunun geleceği için bir fon oluşturdu ve bu fonda şu ana kadar yaklaşık 230 bin pound bağış toplandı.