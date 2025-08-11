onedio
Kansere Karşı Verdiği Savaşı Kaybettiğini Açıklayan Evre Clarke Tartışmaları Devam Ediyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.08.2025 - 18:40

İngiltere'de yaşayan sanatçı Evre Başak Clarke iki yıldır karaciğer kanseriyle savaşıyordu. 31 Temmuz 2025 tarihinde kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini açıkladı. Bir süre sonra öleceğini eklemesi de sosyal medyada şok etkisi yarattı. Tabii tartışmalar bununla bitmedi. Çocuğu için açtığı yardım fonu ve Ricky Gervais'in gönderdiği videolar gibi konular tartışmaları sonsuz döngüye sürükledi. Tartışmaların odağı haline gelen sanatçı X hesabını kilitlemek zorunda kaldı.

Evre Başak bir süredir kansere karşı verdiği mücadeleyi sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu.

Sanat kariyeri için İngiltere'ye taşınan ve burada evlenip çocuk sahibi olan 1985 doğumlu Başak için 2023 yılı dönüm noktası oldu. Oğlu Oscar'ın doğumundan kısa bir süre sonra kanser teşhisi aldı. 2 yıldır tedavi sürecini ve kansere karşı mücadelesini pek çok platformda paylaştı. GoFundMe kampanyası aracılığıyla tedavisi ve oğlunun geleceği için bir fon oluşturdu ve bu fonda şu ana kadar yaklaşık 230 bin pound bağış toplandı.

31 Temmuz tarihinde yaptığı paylaşımla da kansere karşı verdiği savaşı kaybettiğini duyurdu.

Doktorunu kaynak göstererek 3-4 hafta içinde aklının karışabileceğini ve hayatını kaybedeceğini açıkladı.

Bu duruma inanmayanlar için de onkoloğunun raporunu paylaştı.

Bu mesajlar pek çok kişiye tarif edilemeyecek hisler yaşattı.

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

Tabii bu süreç içinde çoğunluk kanser hastası anneye destek olsa da şüphelerini dile getiren de oldu.

twitter.com

Ekşi Sözlük'te de tartışmalar devam etti. Bazı yazarlar bu hastalık sürecinde farklı detaylara değindiler.

Tabii yardım fonuna bağış yapanlar da eleştirildi.

Ancak bu şüphelerin yersiz olduğunu savunanlar ve kanser hastası birine iftira atıldığını düşünenler de var.

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

