Ege Bir Kez Daha Sallandı, Depremi AFAD Açıkladı: Datça'da 4.3 Şiddetinde Deprem
Ege Denizi'nde korkutan depremlere bir yenisi eklendi. AFAD tarafından duyurulan depremin şiddeti 4.3 olarak açıklandı.
Balıkesir'de yaşanan depremin ardından Ege'de depremler sürüyor.
Depremin merkez üssü Datça olarak belirlendi.
