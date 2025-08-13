Ege Bir Kez Daha Sallandı, Depremi AFAD Açıkladı: Datça'da 4.3 Şiddetinde Deprem

AFAD'ın yaptığı açıklamada merkez üssü Datça olan bir deprem meydana geldiği aktarıldı. 4.3 şiddetinde ölçülen deprem AFAD verilerine göre 56 kilometre derinlikte yaşandı.

Bölgeden henüz olumsuz bir durum olup olmadığına dair bildirim gelmedi.