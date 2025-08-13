onedio
Ege Bir Kez Daha Sallandı, Depremi AFAD Açıkladı: Datça'da 4.3 Şiddetinde Deprem

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.08.2025 - 21:03

Ege Denizi'nde korkutan depremlere bir yenisi eklendi. AFAD tarafından duyurulan depremin şiddeti 4.3 olarak açıklandı.

Balıkesir'de yaşanan depremin ardından Ege'de depremler sürüyor.

Balıkesir'de gerçekleşen 6.1 şiddetindeki depremin ardından bölgede deprem hareketliliği sürüyor. Yüzlerce artçı depremin olduğu bölgede bugün de irili ufaklı depremler olurken hissedilen bir deprem daha yaşandı.

Depremin merkez üssü Datça olarak belirlendi.

AFAD'ın yaptığı açıklamada merkez üssü Datça olan bir deprem meydana geldiği aktarıldı. 4.3 şiddetinde ölçülen deprem AFAD verilerine göre 56 kilometre derinlikte yaşandı.

Bölgeden henüz olumsuz bir durum olup olmadığına dair bildirim gelmedi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
