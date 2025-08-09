onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Hukuk Fakültesi Başarı Sıralaması Barajı Değişti! YÖK Başkanı Erol Özvar Duyurdu

Hukuk Fakültesi Başarı Sıralaması Barajı Değişti! YÖK Başkanı Erol Özvar Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.08.2025 - 13:52

Hukuk fakültelerinde giriş başarı sıralaması barajı değişti. YÖK Başkanı Erol Özvar, X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özvar, yaptığı açıklamada, '2025-YKS Tercih sürecinde hukuk fakültesine giriş sırala başarı barajı 125 bin olarak belirlenmiştir.' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın paylaşımı şöyle:

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın paylaşımı şöyle:
twitter.com

Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının “2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere” ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. 

Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır.

Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos’a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
18
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın