Eğitim
Yarım Gün İçin 30 Bin TL İsteyen Devlet Anaokulundan Veliye Tehdit: Yaşadıklarını X'te Anlattılar

Dilara Şimşek
09.08.2025 - 12:02

8 Eylül Pazartesi günü eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Eğitim dönemi başlarken küçük yaşta çocuğu olan velilerin de anaokulu, kreş arayışı başladı. Fiyatlar el yakarken veliler ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı. X’te ‘@be_yaz_ca’ isimli kullanıcı yarım gün bir devlet anaokulunun 30 bin TL istediğini; ödemediği takdirde de çocuğu okula almamakla tehdit ettiklerini anlattı. Aynı durumu yaşayan vatandaşlar yorumlarla dert yandı.

Anaokulundan "Çocuğu okula almam" tehditi.

X’te ‘@be_yaz_ca’ isimli kullanıcı, devlet anaokulundaki durumları gözler önüne serdi. Kullanıcının paylaşımı şöyle oldu:

'Kızım 5 yaşında anaokuluna başlayacak. Yarım gün devlet okuluna vereceğim ve okul bizden 30 bin TL para istediler. Ben ödeyemeyeceğimi söyledim o zaman okula almam dedi Geçen sene de iki çocuğu almamış Yani devlet okullarında böyle bir zorunluluk var mı?'

Veliler hem benzer durumlar yaşadığını anlattı hem de fiyatlara isyan etti. İşte o yorumlardan bazıları:

