Yarım Gün İçin 30 Bin TL İsteyen Devlet Anaokulundan Veliye Tehdit: Yaşadıklarını X'te Anlattılar

X’te ‘@be_yaz_ca’ isimli kullanıcı, devlet anaokulundaki durumları gözler önüne serdi. Kullanıcının paylaşımı şöyle oldu:

'Kızım 5 yaşında anaokuluna başlayacak. Yarım gün devlet okuluna vereceğim ve okul bizden 30 bin TL para istediler. Ben ödeyemeyeceğimi söyledim o zaman okula almam dedi Geçen sene de iki çocuğu almamış Yani devlet okullarında böyle bir zorunluluk var mı?'