Yarım Gün İçin 30 Bin TL İsteyen Devlet Anaokulundan Veliye Tehdit: Yaşadıklarını X'te Anlattılar
8 Eylül Pazartesi günü eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Eğitim dönemi başlarken küçük yaşta çocuğu olan velilerin de anaokulu, kreş arayışı başladı. Fiyatlar el yakarken veliler ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı. X’te ‘@be_yaz_ca’ isimli kullanıcı yarım gün bir devlet anaokulunun 30 bin TL istediğini; ödemediği takdirde de çocuğu okula almamakla tehdit ettiklerini anlattı. Aynı durumu yaşayan vatandaşlar yorumlarla dert yandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anaokulundan "Çocuğu okula almam" tehditi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veliler hem benzer durumlar yaşadığını anlattı hem de fiyatlara isyan etti. İşte o yorumlardan bazıları:
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın