İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Altın Fiyatları Ne Kadar?

Finans Analisti İslam Memiş'ten altın fiyatlarına dair tahmin ve yorum geldi. YouTube hesabından bir video paylaşan Memiş, 'Sen fiziki olarak bankadan paranı al serbest piyasada boz. Aradaki zarardan böyle kurtulursun. Altın ve gümüş tarafında yaşanan gelişme fizikiye geçme fırsatı sunuyor. Altın gerilediğinde zararsız şekilde serbest piyasada TL veya dolar ile satın alabilirsin. Yükselişler fizikiye dönmek için fırsat' dedi.

Altın fiyatları ne olacak?

X hesabından bir paylaşım yapan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'ABD'nin İsviçre altın külçelerine uyguladığı şok edici gümrük vergileri, altının ons fiyatını 3.410 dolar yükseltti.

Yani, Ocak’tan itibaren beklediğim altın vergisi başlamış oldu.

Yani, altın fiyatlarının yükseliş yönlü önü açılmış oldu.

Yani, altına ulşamak daha pahalı olacak.'