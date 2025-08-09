onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Altın Fiyatları Ne Kadar?

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Altın Fiyatları Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.08.2025 - 10:20

Güvenli liman altında dalgalanmalar sürüyor. Gram altın güne 4 bin 443 TL ile başladı. Çeyrek altın 7 bin 231 TL olurken yarım altın 14 bin 463 seviyesinden işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne olacak? Altına yatırım yapılmalı mı? İslam Memiş’ten altın uyarıları. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

9 Ağustos altın fiyatları: Altın güne nasıl başladı?

9 Ağustos altın fiyatları: Altın güne nasıl başladı?

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. 9 Ağustos altın fiyatları şöyle oldu:

  • Cumhuriyet altını: 28 bin 837 TL

  • Yarım altın: 14 bin 463 TL Çeyrek altın: 7 bin 231 TL

  • Gram altın: 4 bin 443 TL

  • Ons Altın: 3 bin 397 dolar

Altın fiyatları ne olacak? Yatırım yapılmalı mı? İslam Memiş'ten altın uyarısı.

Altın fiyatları ne olacak? Yatırım yapılmalı mı? İslam Memiş'ten altın uyarısı.

Finans Analisti İslam Memiş'ten altın fiyatlarına dair tahmin ve yorum geldi. YouTube hesabından bir video paylaşan Memiş, 'Sen fiziki olarak bankadan paranı al serbest piyasada boz. Aradaki zarardan böyle kurtulursun. Altın ve gümüş tarafında yaşanan gelişme fizikiye geçme fırsatı sunuyor. Altın gerilediğinde zararsız şekilde serbest piyasada TL veya dolar ile satın alabilirsin. Yükselişler fizikiye dönmek için fırsat' dedi. 

Altın fiyatları ne olacak?

X hesabından bir paylaşım yapan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'ABD'nin İsviçre altın külçelerine uyguladığı şok edici gümrük vergileri, altının ons fiyatını 3.410 dolar yükseltti.

Yani, Ocak’tan itibaren beklediğim altın vergisi başlamış oldu.

Yani, altın fiyatlarının yükseliş yönlü önü açılmış oldu.

Yani, altına ulşamak daha pahalı olacak.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın