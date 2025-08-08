Açık Büfe ve Serpme Kahvaltı Kaldırılıyor mu? Düğmeye Basıldı!

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından hazırlanan '2025 Yılı İsraf Raporu'na göre, dünyada üretilen gıdaların yaklaşık 3'te biri israf ediliyor. Bu israf küresel ekonomiye yaklaşık 1 trilyon dolara mal oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının (WFP) 2025 Küresel Görünüm Raporu 2024 yılında 74 ülkede 343 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını, bu sayının 2023'e göre yüzde 10 arttığını ortaya koyuyor. BM Çevre Programı (UNEP) ise dünya genelinde her yıl 1,5 milyar ton gıdanın israf edildiğini, her 5 tabaktan birisinin çöp olduğunu belirtiyor.

Dünya genelinde 783 milyonu aşkın insan açlık çekiyor. 1 milyardan fazla insanın ise aşırı kilolu veya obez.

Türkiye'de ise bir yılda kişi başına çöpe atılan yiyecek miktarının 102 kilogram olduğu tahmin ediliyor. Her gün yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe atılıyor.