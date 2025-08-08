onedio
Açık Büfe ve Serpme Kahvaltı Kaldırılıyor mu? Düğmeye Basıldı!

Açık Büfe ve Serpme Kahvaltı Kaldırılıyor mu? Düğmeye Basıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
08.08.2025 - 16:58

Türkiye denilince akla gelen ilk kelimlerden biri de 'kahvaltı'. Kahvaltının kültürümüzde apayrı bir yeri vardır. Kuş sütünün eksik olmadığı kalabalık aile kahvaltılar hepimiz için ayrı anlam taşır. Aile içinde başlayan bu kültür zamanla kafe, restoran ve otellere yayıldı. Özellikle arkadaş grupları ve ailelerin hafta sonu kaçamaklarından biri de serpme kahvaltı oldu. Türkiye'deki oteller ise açık büfe oluşuyla meşhur. Ancak büyük bir gıda israfına neden olan açık büfe ve serpme kahvaltıyla ilgili yeni düzenleme yolda. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, açık büfe ve serpme kahvaltı için düğmeye bastı.

Dünyada her 11 kişiden birisi yatağa aç giriyor. Günde 25 binden fazla çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Dünyada her 11 kişiden birisi yatağa aç giriyor. Günde 25 binden fazla çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından hazırlanan '2025 Yılı İsraf Raporu'na göre, dünyada üretilen gıdaların yaklaşık 3'te biri israf ediliyor. Bu israf küresel ekonomiye yaklaşık 1 trilyon dolara mal oluyor. 

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının (WFP) 2025 Küresel Görünüm Raporu 2024 yılında 74 ülkede 343 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını, bu sayının 2023'e göre yüzde 10 arttığını ortaya koyuyor. BM Çevre Programı (UNEP) ise dünya genelinde her yıl 1,5 milyar ton gıdanın israf edildiğini, her 5 tabaktan birisinin çöp olduğunu belirtiyor.

Dünya genelinde 783 milyonu aşkın insan açlık çekiyor. 1 milyardan fazla insanın ise aşırı kilolu veya obez.

Türkiye'de ise bir yılda kişi başına çöpe atılan yiyecek miktarının 102 kilogram olduğu tahmin ediliyor. Her gün yaklaşık 12 milyon ekmek çöpe atılıyor.

Açık büfe ve serpme kahvaltı kaldırılıyor mu?

Açık büfe ve serpme kahvaltı kaldırılıyor mu?

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, açık büfe ve serpme kahvaltılar için harekete geçti. Kısa süre önce otel işletmecileri ile yaptığı bir toplantıda israfın korkunç boyutlara ulaştığını ele aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, 'Sadece açık büfede tabağa konulan yemekleri kişi başına ölçümlediğimizde en az 150 gramının çöpe gittiğini görüyoruz' dedi.

Bingöl, açık büfe ve serpme kahvaltı konusunda çalıştıklarını söyledi. Çalışmalarının birkaç aya kadar tamamlanacağını söyleyen Bingöl, israf ile mücadele çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceklerini belirtti.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Z.

Kesinlikle kaldırılmalı. Kişiler ne istiyorsa sipariş edip, o ürünler gelmeli. Bu sektörde israf o denli büyük ki size anlatamam. En azından bir yerden de ol... Devamını Gör

Kedibiri

Saraydan başlayın derim ben

Halil Değerli

Toplumun her alanına karışmasalar olmaz... 😡😡😡