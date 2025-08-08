Açık Büfe ve Serpme Kahvaltı Kaldırılıyor mu? Düğmeye Basıldı!
Türkiye denilince akla gelen ilk kelimlerden biri de 'kahvaltı'. Kahvaltının kültürümüzde apayrı bir yeri vardır. Kuş sütünün eksik olmadığı kalabalık aile kahvaltılar hepimiz için ayrı anlam taşır. Aile içinde başlayan bu kültür zamanla kafe, restoran ve otellere yayıldı. Özellikle arkadaş grupları ve ailelerin hafta sonu kaçamaklarından biri de serpme kahvaltı oldu. Türkiye'deki oteller ise açık büfe oluşuyla meşhur. Ancak büyük bir gıda israfına neden olan açık büfe ve serpme kahvaltıyla ilgili yeni düzenleme yolda. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, açık büfe ve serpme kahvaltı için düğmeye bastı.
Dünyada her 11 kişiden birisi yatağa aç giriyor. Günde 25 binden fazla çocuk açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiriyor.
Açık büfe ve serpme kahvaltı kaldırılıyor mu?
Kesinlikle kaldırılmalı. Kişiler ne istiyorsa sipariş edip, o ürünler gelmeli. Bu sektörde israf o denli büyük ki size anlatamam. En azından bir yerden de ol... Devamını Gör
Saraydan başlayın derim ben
Toplumun her alanına karışmasalar olmaz... 😡😡😡