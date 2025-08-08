onedio
Üniversite ve Hastane Boşaltılıyor! Çanakkale'de Başlayan Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Yaklaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.08.2025 - 15:29

Çanakkale iki gündür farklı bölgelerde çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Çanakkale Olay'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde çıkan üç yangın paniğe neden olmuştu. Yangın tehlikesinden dolayı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi acil olarak boşaltılırken Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi tahliye edilmeye başlandı.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tahliyeler de başladı.

Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli Köyü'nde tarım alanından başlayıp ormanlık alanlara sıçrayan yangına müdahale için boğaz trafiği kapatıldı.

Üç farklı noktada çıkan yangınla ilgili sabotaj iddiaları nedeniyle arama çalışmaları devam ediyor.

Vali Ömer Toraman X hesabından 'İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur'

