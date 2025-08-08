Üniversite ve Hastane Boşaltılıyor! Çanakkale'de Başlayan Orman Yangını Yerleşim Yerlerine Yaklaştı
Çanakkale iki gündür farklı bölgelerde çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Çanakkale Olay'ın haberine göre geçtiğimiz günlerde çıkan üç yangın paniğe neden olmuştu. Yangın tehlikesinden dolayı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi acil olarak boşaltılırken Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi tahliye edilmeye başlandı.
Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tahliyeler de başladı.
Üç farklı noktada çıkan yangınla ilgili sabotaj iddiaları nedeniyle arama çalışmaları devam ediyor.
