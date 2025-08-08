ATM’lerde Para Yatırma Limiti Düşürüldü: Bu Limitin Üstünde Para Yatıramayacaksınız!
MASAK geçen günlerde EFT, havale ve nakit işlemlerinde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla bir taslak hazırlandığını duyurmuştu. Ekonomim’de yer alan habere göre bu duyurunun ardından bankalar ATM’lerden kartlı veya kartsız yapılan para yatırma limitlerini düşürme kararı aldı. Peki para yatırma limiti ne kadar oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bankalar yeni karar aldı: ATM’lerde para yatırma limiti düşürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bankaların şubelere gönderdiği yazı şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın