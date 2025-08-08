ATM’lerde Para Yatırma Limiti Düşürüldü: Bu Limitin Üstünde Para Yatıramayacaksınız!

MASAK tarafından tebliğ edilen mevzuat ve bankamızın İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı'nın görüşleri çerçevesinde müşterilerimizin ATM'lerimizden yapacağı günlük Kartlı Para Yatırma işlemlerinin 180.000 TL ile sınırlandırılması kararı alınmıştır. Günlük 250.000 TL olan ATM'den Kartlı Para Yatırma Limitlerimiz bugünden itibaren 180.000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Müşterilerimiz bu limit tanınlamasına göre bankımıza ait kartları ile ATM'den günlük toplam 180.000 TL veya 180.000 TL kârşılığı döviz yatırabilecektir. (Genel olarak ATM'lerimizden döviz para yatırma işlemleri güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştır.) Müşterilerimizin günlük 180.000 TL üzeri para yatırma işlemlerini MASAK kurallarına göre şubelerimizden gerçekleştirebilecektir.

ATM Kartlı Para Yatırma Limitlerinin artırıl taleb eden müşterilerimiz olması halinde belirtilen limitlerin MASAK kuralları gereği tanınlandığı ve bankamız özeline daha yüksek bir limit belirlenemeyeceği konsunda bilgilendirilme yapılmasını rica ederiz.

MASAK tarafından tebliğ edilen mevzuat ve bankamızın İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı'nın görüşleri çerçevesinde ATM'lerimizden yapılan günlük Kartsız Para Yatırma işlemlerinin 100.000 TL ile sınırlandırılması kararı alınmıştır. Günlük 180.000 TL olan ATM'den Kartsız Para Yatırma Limitlerimiz bugünden itibaren 100.000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştır.