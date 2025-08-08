onedio
ATM’lerde Para Yatırma Limiti Düşürüldü: Bu Limitin Üstünde Para Yatıramayacaksınız!

ATM’lerde Para Yatırma Limiti Düşürüldü: Bu Limitin Üstünde Para Yatıramayacaksınız!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.08.2025 - 21:23

MASAK geçen günlerde EFT, havale ve nakit işlemlerinde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla bir taslak hazırlandığını duyurmuştu. Ekonomim’de yer alan habere göre bu duyurunun ardından bankalar ATM’lerden kartlı veya kartsız yapılan para yatırma limitlerini düşürme kararı aldı. Peki para yatırma limiti ne kadar oldu? 

Bankalar yeni karar aldı: ATM’lerde para yatırma limiti düşürüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) kayıtdışılıkla mücadele ve şeffaflık amacıyla yeni kararlar aldı. Ekonomim’de yer alan habere göre bu karar doğrultusunda ATM’lerde para yatırma limiti düşürüldü.

ATM para yatırma limiti ne kadar?

Yeni kararla ATM’lerde kartsız para yatırma limiti 180 bin TL’den 100 bin liraya indirildi. 

Daha önce kartla para yatırma limiti günlük 250 bin TL’ydi. Bankaların kararının ardından ATM’lerde para yatırma limiti 180 bin TL’ye düşürüldü. 

Günlük belirlenen limitin üzerinde para yatırmak isteyen bunu ATM’lerde yapamayacak. Vatandaşlar limit üzerine para yatırma işlemlerini bankaların şubelerinden yapabilecek.

Bankaların şubelere gönderdiği yazı şöyle:

MASAK tarafından tebliğ edilen mevzuat ve bankamızın İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı'nın görüşleri çerçevesinde müşterilerimizin ATM'lerimizden yapacağı günlük Kartlı Para Yatırma işlemlerinin 180.000 TL ile sınırlandırılması kararı alınmıştır. Günlük 250.000 TL olan ATM'den Kartlı Para Yatırma Limitlerimiz bugünden itibaren 180.000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Müşterilerimiz bu limit tanınlamasına göre bankımıza ait kartları ile ATM'den günlük toplam 180.000 TL veya 180.000 TL kârşılığı döviz yatırabilecektir. (Genel olarak ATM'lerimizden döviz para yatırma işlemleri güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştır.) Müşterilerimizin günlük 180.000 TL üzeri para yatırma işlemlerini MASAK kurallarına göre şubelerimizden gerçekleştirebilecektir.

ATM Kartlı Para Yatırma Limitlerinin artırıl taleb eden müşterilerimiz olması halinde belirtilen limitlerin MASAK kuralları gereği tanınlandığı ve bankamız özeline daha yüksek bir limit belirlenemeyeceği konsunda bilgilendirilme yapılmasını rica ederiz.

MASAK tarafından tebliğ edilen mevzuat ve bankamızın İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı'nın görüşleri çerçevesinde ATM'lerimizden yapılan günlük Kartsız Para Yatırma işlemlerinin 100.000 TL ile sınırlandırılması kararı alınmıştır. Günlük 180.000 TL olan ATM'den Kartsız Para Yatırma Limitlerimiz bugünden itibaren 100.000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
