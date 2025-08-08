Özgür Özel'in Gündeme Getirdiği Avukat Mehmet Yıldırım Hakkında Yeni Skandal İddia

Bu iddiaların sahibi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Özel, şunları söylemişti:

“Mesleklerini kötüye kullanan bazı savcılarla, onların elçisi, aracısı bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp, “Beni savcı bey yolladı, avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin, şu kadar da para vereceksin” diyerek bir çetenin ‘İBB davası borsası’ oluşturduğunun, bununla ilgili duyumlar değil kanıtların elimizde olduğunu Türkiye’ye ilan ediyorum.”