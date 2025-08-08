onedio
Özgür Özel'in Gündeme Getirdiği Avukat Mehmet Yıldırım Hakkında Yeni Skandal İddia

Dilara Şimşek
08.08.2025 - 18:22

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün İstanbul Tuzla’da düzenlenen mitingde Mehmet Yıldırım isimli avukatın belediyelere düzenlenen operasyonlarda tutuklanan kişilerin ailesinden para istediğini ileri sürmüştü. Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlanan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gazeteci İsmail Saymaz Yıldırım’ın yurt dışına kaçmak için gittiği Antalya’ya gittiğini paylaştı.  

Gazeteci Fırat Fıstık ise X hesabından yaptığı paylaşımda avukat Yıldırım’ın, Saraçhane eylemlerinde tutuklanan gençlerin ailelerinde en az 1 milyon TL istediğini iddia etti.

İBB’ye yapılan operasyonlarda avukat Mehmet Yıldırım’ın tutuklunan kişilerin ailelerinde para istediği iddia edilmişti.

Bu iddiaların sahibi ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Özel, şunları söylemişti:

“Mesleklerini kötüye kullanan bazı savcılarla, onların elçisi, aracısı bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp, “Beni savcı bey yolladı, avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin, şu kadar da para vereceksin” diyerek bir çetenin ‘İBB davası borsası’ oluşturduğunun, bununla ilgili duyumlar değil kanıtların elimizde olduğunu Türkiye’ye ilan ediyorum.”

Avukat Mehmet Yıldırım, yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldırım hakkında soruşturma başlattı. Yıldırım, nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı. Antalya’da yakalanan Yıldırım’a dair Başsavcılık şu açıklamayı yaptı:

“06.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Yıldırım isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak ‘nüfus ticareti’ suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.”

Gazeteci İsmail Saymaz, Yıldırım’ın yurt dışına kaçmak için Antalya’ya gittiğini ileri sürdü.

Saraçhane protestolarında tutuklanan gençlerin ailesinden 1 milyon TL istemiş.

Gazeteci Fırat Fıstık, X hesabından yeni bir iddiada bulundu:

'- Özel haber -

CHP Genel Başkanı Özgür Zzel'in ifşa ettiği ve dün gözaltına alınan avukat Mehmet Yıldırım, Saraçhane protestolarında tutuklanan gençlerin ailelerine de dadanmış. Aracı yoluyla bugünkü kurla en az 1 milyon lira istemiş. 1 kişi için.'

