Özgür Özel'in Gündeme Getirdiği Avukat Mehmet Yıldırım Hakkında Yeni Skandal İddia
CHP lideri Özgür Özel, önceki gün İstanbul Tuzla’da düzenlenen mitingde Mehmet Yıldırım isimli avukatın belediyelere düzenlenen operasyonlarda tutuklanan kişilerin ailesinden para istediğini ileri sürmüştü. Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlanan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gazeteci İsmail Saymaz Yıldırım’ın yurt dışına kaçmak için gittiği Antalya’ya gittiğini paylaştı.
Gazeteci Fırat Fıstık ise X hesabından yaptığı paylaşımda avukat Yıldırım’ın, Saraçhane eylemlerinde tutuklanan gençlerin ailelerinde en az 1 milyon TL istediğini iddia etti.
İBB’ye yapılan operasyonlarda avukat Mehmet Yıldırım’ın tutuklunan kişilerin ailelerinde para istediği iddia edilmişti.
Avukat Mehmet Yıldırım, yakalandı.
Saraçhane protestolarında tutuklanan gençlerin ailesinden 1 milyon TL istemiş.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
