Çanakkale'de Orman Yangını: Boğaz ve Havalimanı Kapatıldı, Üniversite Kampüsü Boşaltıldı!
Çanakkale’nin merkez ve Bigadiç ilçelerinde 8 Ağustos Cuma günü saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle Saçaklı Köyü, Ahmetçeli Köyü ve Doğanca Köyü tahliye edildi. Yangının şiddeti nedeniyle Çanakkale Boğaz gemi geçişlerine; Çanakkale Havalimanı ise uçuşlara kapatıldı. Yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Bir itfaiye aracı alevler arasında kalırken bir kişinin 'Şunları kurtaralım n'olur' haykırışı duyuldu.
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı: 3 köy tahliye edildi.
Çanakkale Boğazı geçişlere; Çanakkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Üniversite kampüsü tedbiren boşaltıldı.
Yangın böyle görüntülendi👇🏻
Devlet hastanesi ve yaşlı bakım merkez tahliye edildi.
İtfaiye aracı alevler arasında kaldı.
İtfaiye aracının yandığı anlar: "Kurtaralım n'olur!"👇🏻
Öte yandan yangın yerleşim yerlerine ulaştı:
