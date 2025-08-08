onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çanakkale'de Orman Yangını: Boğaz ve Havalimanı Kapatıldı, Üniversite Kampüsü Boşaltıldı!

Çanakkale'de Orman Yangını: Boğaz ve Havalimanı Kapatıldı, Üniversite Kampüsü Boşaltıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.08.2025 - 17:29

Çanakkale’nin merkez ve Bigadiç ilçelerinde 8 Ağustos Cuma günü saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle Saçaklı Köyü, Ahmetçeli Köyü ve Doğanca Köyü tahliye edildi. Yangının şiddeti nedeniyle Çanakkale Boğaz gemi geçişlerine; Çanakkale Havalimanı ise uçuşlara kapatıldı. Yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Bir itfaiye aracı alevler arasında kalırken bir kişinin 'Şunları kurtaralım n'olur' haykırışı duyuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı: 3 köy tahliye edildi.

Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı: 3 köy tahliye edildi.

Her yaz aynı görüntülere şahit olan Türkiye’nin yüreği yine ağza geldi. Orman yangınlarının son adresi bu kez Çanakkale oldu. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Valiliği’nin X hesabından yapılan açıklamada, 3 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Valiliğin açıklaması şöyle oldu:

“Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle; Saçaklı Köyü, Ahmetçeli Köyü ve Doğancı Köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir.”

Çanakkale Boğazı geçişlere; Çanakkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Üniversite kampüsü tedbiren boşaltıldı.

Çanakkale Boğazı geçişlere; Çanakkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Üniversite kampüsü tedbiren boşaltıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Boğazı'nın gemi geçişlerine; Çanakkale Havalimanı'nın ise uçuşlara kapatıldığını bildirdi. 

 'Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale’de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı' denildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi.

Yangın böyle görüntülendi👇🏻

Devlet hastanesi ve yaşlı bakım merkez tahliye edildi.

Devlet hastanesi ve yaşlı bakım merkez tahliye edildi.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi bahçesinde vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.👇🏻

İtfaiye aracı alevler arasında kaldı.

İtfaiye aracı alevler arasında kaldı.

Orman yangınına müdahale eden itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin itfaiye aracının üzerine gelmesiyle ekip, canını zor kurtardı.  itfaiye aracı ise küle döndü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken 'Şunları kurtaralım n'olur' diye feryat ettiği duyuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtfaiye aracının yandığı anlar: "Kurtaralım n'olur!"👇🏻

İtfaiye aracı küle döndü👇🏻

Öte yandan yangın yerleşim yerlerine ulaştı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
29
4
4
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın