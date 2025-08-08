Çanakkale'de Orman Yangını: Boğaz ve Havalimanı Kapatıldı, Üniversite Kampüsü Boşaltıldı!

Her yaz aynı görüntülere şahit olan Türkiye’nin yüreği yine ağza geldi. Orman yangınlarının son adresi bu kez Çanakkale oldu. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Valiliği’nin X hesabından yapılan açıklamada, 3 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Valiliğin açıklaması şöyle oldu:

“Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle; Saçaklı Köyü, Ahmetçeli Köyü ve Doğancı Köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir.”