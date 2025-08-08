onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İddia: Diploması Sahte Çıkan Padişah Torunu Kayıhan Osmanoğlu Asker Kaçağı Çıktı

İddia: Diploması Sahte Çıkan Padişah Torunu Kayıhan Osmanoğlu Asker Kaçağı Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.08.2025 - 17:56

Türkiye sahte diploma skandalını konuşuyor. Aralarında kamuoyunun da tanıdığı bazı isimlerin diplomasının sahte olması şok etkisi yarattı. Sahte kimlik ve elektronik imzalarla belgeler ve diplomalar düzenleyen çete hakkında hazırlanan iddianamede adı geçenlerden biri Osmanlı padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu.

İddianameye göre Osmanoğlu’na bu diploma, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına çıkarılan sahte imzayla kullanılarak hazırlandı. Osmanoğlu iddiaları 'İftira' diyerek reddetti.

Ancak sahte diplomanın ardından Osmanoğlu ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin iddiasına göre Osmanoğlu asker kaçağı. 

İşte ayrıntılar!

Haber Kaynak

Video Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahte diploma skandalında adı geçen padişah Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Kayıhan Osmanoğlu asker kaçağı mı?

Sahte diploma skandalında adı geçen padişah Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Kayıhan Osmanoğlu asker kaçağı mı?

Sahte diploma skandalında adı geçen 57 kişiden biri de Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu. Malatya İnönü Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olmuş gibi gösterildiği iddia edilen Osmanoğlu hakkında skandal bir iddia daha ortaya atıldı. 

Halk TV'den Dinçer Gökçe, Osmanoğlu'nun sahte olduğu ileri sürülen diploma kaydına ulaştı. 

Kaynak

Osmanoğlu'nun diplomada askerlik bilgisinde "Bakaya" notu yer aldı.

Osmanoğlu'nun diplomada askerlik bilgisinde "Bakaya" notu yer aldı.

Sistemde yer alan bilgilere göre Osmanoğlu'nun askerlik durumu sekmesinde 'Bakaya' notu yer alıyor. bakaya, ‘sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayan’ kişiler için kullanılıyor. Kayıhan Osmanoğlu sahte diploma iddilarını 'İftira' diyerek redderken asker kaçağı iddialarına ise yanıt vermedi.

SAHTE DİPLOMA İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Öte yandan Osmanoğlu, sahte diploma iddialarına dair şu açıklamayı yapmıştı:

'Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur.

Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur.'

Halk TV'de yayınlanan o anları buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
9
3
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın