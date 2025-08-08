İddia: Diploması Sahte Çıkan Padişah Torunu Kayıhan Osmanoğlu Asker Kaçağı Çıktı

Türkiye sahte diploma skandalını konuşuyor. Aralarında kamuoyunun da tanıdığı bazı isimlerin diplomasının sahte olması şok etkisi yarattı. Sahte kimlik ve elektronik imzalarla belgeler ve diplomalar düzenleyen çete hakkında hazırlanan iddianamede adı geçenlerden biri Osmanlı padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu.

İddianameye göre Osmanoğlu’na bu diploma, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. adına çıkarılan sahte imzayla kullanılarak hazırlandı. Osmanoğlu iddiaları 'İftira' diyerek reddetti.

Ancak sahte diplomanın ardından Osmanoğlu ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin iddiasına göre Osmanoğlu asker kaçağı.

İşte ayrıntılar!

