Çanakkale'deki Orman Yangınının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Çanakkale'de 8 Ağustos saat 15.00'da başlayan orman yangını ciğerlerimizi yaktı. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken Bayramiç ilçesi de orman yangınına teslim oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı her iki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan Çanakkale'deki orman yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.