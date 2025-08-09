onedio
Çanakkale'deki Orman Yangınının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
09.08.2025 - 09:26

Çanakkale'de 8 Ağustos saat 15.00'da başlayan orman yangını ciğerlerimizi yaktı. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken Bayramiç ilçesi de orman yangınına teslim oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı her iki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan Çanakkale'deki orman yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Çanakkale orman yangınlarına teslim oldu.

Merkez ve Bigadiç ilçelerinde çıkan orman yangını yürekleri ağza getirdi. 8 Ağustos saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köyler, üniversite kampüsü, devlet hastanesi boşaltıldı; Çanakkale Boğazı gemi geçişine, Çanakkale Havalimanı ise uçuşlara kapatılmıştı. Gece boyunca alevlerle mücadele edilirken yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı açıklamada yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti:

'Çanakkale Merkez ve Bayramiç’te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir.'

Yangının boyutu yeni günle gözler önüne serildi.

Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında, boşaltıldıktan sonra alevlere teslim olan Saçaklı köyünde drone ile görüntülendi.

İşte o görüntüler:

👇🏻

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
