Sipariş Verdiği Marulu Beğenmeyen Bekçi 15 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı

Olay Adana’nın Çukurova ilçesindeki Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Market işleten Ramazan Gündeş, Koray Karanfil isimli gece bekçisinin marul sipariş ettiğini anlattı. Gündeş, Karanfil’in marulu beğenmediği gerekçesiyle marketi bastığını ileri sürerek 15 yaşındaki market çalışanı çocuğu dövdüğünü söyledi. Adana Masası’nda yer alan habere göre Gündeş, 'Bir kamu görevlisinin, hele ki bir bekçinin, 15 yaşındaki bir çocuğa marketin önünde şiddet uygulaması kabul edilemez. Güvenliği sağlamakla görevli birinin, kendini sokakta hakim gibi görmesi kabul edilir mi? Ben bu işin sonuna kadar arkasındayım. Bu ülke sahipsiz değil, çocuklarımızı kimseye ezdirmeyiz. Adalet yerini bulsun” dedi.