Norveç’te Beyaz Geceler: Bir Gurbetçinin Gece Yarısı Çektiği Video Herkesi Şaşırttı

Norveç'in kuzeyinde 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanıyor. Yaz aylarında güneş batmazken kış aylarında güneş doğmuyor. Mayıs ve Temmuz arası yaşanan bu olaya 'beyaz geceler' deniliyor. 'Beyaz geceler'de güneş gecenin çok geç saatlerinde saat 23:00 civarında ufuk çizgisine gelmiş oluyor, saat 04:00'ten önce ise tekrar yükseliyor. Norveç'te yaşayan bir gurbetçi ülkede yaşanan geceyi paylaştı. '@norvecoslo' isimli kullanıcını o paylaşımı dikkat çekti.
Buradan izleyebilirsiniz:
"Saat gece 11.30-12.00"
Videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:
