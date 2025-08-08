onedio
Norveç’te Beyaz Geceler: Bir Gurbetçinin Gece Yarısı Çektiği Video Herkesi Şaşırttı

Dilara Şimşek
09.08.2025 - 00:58

Norveç'in kuzeyinde 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanıyor. Yaz aylarında güneş batmazken kış aylarında güneş doğmuyor. Mayıs ve Temmuz arası yaşanan bu olaya 'beyaz geceler' deniliyor. 'Beyaz geceler'de güneş gecenin çok geç saatlerinde saat 23:00 civarında ufuk çizgisine gelmiş oluyor, saat 04:00'ten önce ise tekrar yükseliyor. Norveç'te yaşayan bir gurbetçi ülkede yaşanan geceyi paylaştı. '@norvecoslo' isimli kullanıcını o paylaşımı dikkat çekti.

Buradan izleyebilirsiniz:

"Saat gece 11.30-12.00"

Norveç’in Kuzey Kutup Dairesi’ne yakın bölgelerinde 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanıyor. Yazın güneşin batmaması ‘beyaz geceler’ olarak adlandırılıyor. Mayıs-Temmuz arası Kuzey’e yakında bölgelerde hava kararmazken, diğer 6 ay güneş doğmuyor. 

TikTok’ta ‘@norvecoslo’ isimli kullanıcı Norveç’te gece videosu paylaştı. Kullanıcı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Şu an gece sürüşü yapıyorum. Saat gece 11.30-12.00’ye doğru geliyor. Bakın sokak lambaları yanıyor ama hava kararmadı. Çünkü Norveç’te bu bölgelerde yazın hava kararmıyor, az kararıyor. Sokak lambalarını belki sis var diye yakmışlardır. Şu an işi bitirdim, evime doğru gidiyorum. Yalnız havanın böyle kararmamasından en çok faydalananlar kamp yapanlar.”

Videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

