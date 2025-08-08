Norveç’te Beyaz Geceler: Bir Gurbetçinin Gece Yarısı Çektiği Video Herkesi Şaşırttı

Norveç’in Kuzey Kutup Dairesi’ne yakın bölgelerinde 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanıyor. Yazın güneşin batmaması ‘beyaz geceler’ olarak adlandırılıyor. Mayıs-Temmuz arası Kuzey’e yakında bölgelerde hava kararmazken, diğer 6 ay güneş doğmuyor.

TikTok’ta ‘@norvecoslo’ isimli kullanıcı Norveç’te gece videosu paylaştı. Kullanıcı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Şu an gece sürüşü yapıyorum. Saat gece 11.30-12.00’ye doğru geliyor. Bakın sokak lambaları yanıyor ama hava kararmadı. Çünkü Norveç’te bu bölgelerde yazın hava kararmıyor, az kararıyor. Sokak lambalarını belki sis var diye yakmışlardır. Şu an işi bitirdim, evime doğru gidiyorum. Yalnız havanın böyle kararmamasından en çok faydalananlar kamp yapanlar.”