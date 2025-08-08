onedio
Sahte Diploma Skandalına Harika Gönderme: İki Pazarcı Pazarda “Bedava Diploma” Dağıttı!

Ecem Dalgıçoğlu
09.08.2025 - 00:19

Türkiye gündemine bomba gibi düşen sahte diploma soruşturmasının ardından, iki pazarcı ilginç bir yöntemle dikkat çekti. @byyanliss isimli hesabın paylaşımına göre, pazarda “Bedava diploma var, gel!” diyerek dolaşan pazarcılar, tezgahlardaki diğer esnafa ücretsiz diploma dağıttı. Yaşanan skandala yönelik bir gönderme olarak yapılan paylaşım dikkat çekti.

İşte o anlar:

Türkiye’de kısa süre önce patlak veren sahte diploma skandalı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Birçok kurum ve kişiyi ilgilendiren bu soruşturma, diploma sahteciliği ve usulsüzlükleri ortaya koyarken, toplumda sert tepkilere yol açtı.

Bu önemli gündem sırasında, iki pazarcı ise pazarda “Bedava diploma var, gel!” diyerek dolaştı ve diğer esnafa diploma dağıttı. Bu hareket, sahte diploma olayına karşı dikkat çekici bir gönderme olarak değerlendirildi. Pazarcıların bu davranışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

