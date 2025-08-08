Sahte Diploma Skandalına Harika Gönderme: İki Pazarcı Pazarda “Bedava Diploma” Dağıttı!

Birçok kurum ve kişiyi ilgilendiren bu soruşturma, diploma sahteciliği ve usulsüzlükleri ortaya koyarken, toplumda sert tepkilere yol açtı.

Bu önemli gündem sırasında, iki pazarcı ise pazarda “Bedava diploma var, gel!” diyerek dolaştı ve diğer esnafa diploma dağıttı. Bu hareket, sahte diploma olayına karşı dikkat çekici bir gönderme olarak değerlendirildi. Pazarcıların bu davranışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.