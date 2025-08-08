Sahte Diploma Skandalına Harika Gönderme: İki Pazarcı Pazarda “Bedava Diploma” Dağıttı!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@byyanliss/vid...
Türkiye gündemine bomba gibi düşen sahte diploma soruşturmasının ardından, iki pazarcı ilginç bir yöntemle dikkat çekti. @byyanliss isimli hesabın paylaşımına göre, pazarda “Bedava diploma var, gel!” diyerek dolaşan pazarcılar, tezgahlardaki diğer esnafa ücretsiz diploma dağıttı. Yaşanan skandala yönelik bir gönderme olarak yapılan paylaşım dikkat çekti.
İşte o anlar:
Türkiye’de kısa süre önce patlak veren sahte diploma skandalı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
