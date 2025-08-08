onedio
Yabancılar Karadeniz Şivesini İşte Böyle Duyuyormuş!

Dilara Şimşek
09.08.2025 - 00:23

En merak ettiğimiz şeylerden biri de yabancıların Türkçe'yi nasıl duyduğu. TikTok'ta '@tunadvice' isimli kullanıcı bu konuya farklı bir yorum getirdi. 'Yabancılar Karadeniz şivesini nasıl duyuyor?' sorusundan yola çıkan kullanıcı bununla ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi.

Kaynak

Buradan izleyebilirsiniz:

TikTok'ta '@tunadvice' Türkçe bilmeyenlerin Karadeniz şivesini nasıl duyduğunu paylaştı.

TikTok'ta '@tunadvice' Türkçe bilmeyenlerin Karadeniz şivesini nasıl duyduğunu paylaştı.

Kullanıcı o videoda şu yorumlarda bulundu:

'Bu ses İstanbul Türkçesi’nin kucağa gelişinden çok farklı. Bu dili ilk defa duyan yabancı olsaydım Türkçe olduğunu anlamazdım. Kafkas dili olduğunu düşünürdüm. R, ş, ç, z harflerinde farklılıklar var. Karadeniz Türkçesi’nin vurguları da bambaşka.'

O videoya gelen yorumlar ise şöyle oldu:

O videoya gelen yorumlar ise şöyle oldu:

