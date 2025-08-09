onedio
Kadın Sürücünün Yolda Önünü Kesen Erkek Sürücü Hızını Alamayıp Devlete Ağır Küfürler Etti

09.08.2025 - 13:25

İstanbul Bahçelievler'de kaydedildiği iddia edilen görüntüler 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Bir erkek sürücü yolda kadın sürücünün önünü kesti. Araçtan inerek kadın sürücünün yanına gelen şahıs kadına küfürler ve hakaretler savurarak camı yumrukladı. X'te '@asayisberkemal0' isimli hesabın yaptığı paylaşımda kadın sürücünün yaşadığı tedirginlik ses tonundan anlaşılırken terör estirmeye devam eden erkek devlete ağır küfürler etti. X kullanıcıları saldırganın yakalanması için çağrıda bulundu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Saldırgan erkek kadına, devlete ağır küfürler etti; otomobil camını yumrukladı.

Sokakta, evde, işte, yolda... Hayatın her alanında kadına yönelik şiddet bitmiyor. Son olarak şiddetin adresi İstanbul Bahçelievler oldu. Bir erkek saldırgan yolda kadın sürücünün önünü kesti. Araçtan inen saldırgan kadının yanına gelerek camı yumrukladı, hakaretler ve tehditler savurdu. Erkek saldırgan devlete ağır küfürler etti.

Saldırgan erkeğe tepki yağdı. X kullanıcıları saldırganın yakalanması için çağrı yaptı:

