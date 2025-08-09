Kadın Sürücünün Yolda Önünü Kesen Erkek Sürücü Hızını Alamayıp Devlete Ağır Küfürler Etti

İstanbul Bahçelievler'de kaydedildiği iddia edilen görüntüler 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Bir erkek sürücü yolda kadın sürücünün önünü kesti. Araçtan inerek kadın sürücünün yanına gelen şahıs kadına küfürler ve hakaretler savurarak camı yumrukladı. X'te '@asayisberkemal0' isimli hesabın yaptığı paylaşımda kadın sürücünün yaşadığı tedirginlik ses tonundan anlaşılırken terör estirmeye devam eden erkek devlete ağır küfürler etti. X kullanıcıları saldırganın yakalanması için çağrıda bulundu.

Kaynak