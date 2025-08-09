Türkiye'den Ayrılan Gurbetçi Gözyaşlarına Boğuldu: "Erdoğan Yollar Açtı, Gidip Geliyoruz"

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelip yaz tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu başladı. Geçen aylarda Türkiye’ye girişte uzun araç kuyruklarının görüldüğü Kapıkule Sınır Kapısı’nda şimdi dönüş kuyruğu oluştu. Türkiye’den ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan İsmail Türkoğlu, gözyaşlarını tutamadı. Türkoğlu, “Erdoğan sayesinde yollar açıldı. Rahat gidip gelebiliyoruz” dedi.
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı. Belçika'da yaşayan Kayserili vatandaş gözyaşlarını tutamadı.
Gündem
Magazin
Video
yalanını dikeim senin. Ulan utanmaz herif gel burada 16400 lira ilevl yasa bakalım. İnsanın içinden gidişin olsunlar gelişin olmasın demek geliyor. şimdi ... Devamını Gör
zaten sasirmamistim bunlar bizim kayserinin cahil dığaları
aq sahtekarlari gitmeyin madem ne işiniz var pardon düzeniniz var
ya bunlar ak partinin üyeleri bilerek yapıyorlar vitrine oynamaca işte hepsi bu