Türkiye'den Ayrılan Gurbetçi Gözyaşlarına Boğuldu: "Erdoğan Yollar Açtı, Gidip Geliyoruz"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.08.2025 - 15:22

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelip yaz tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolculuğu başladı. Geçen aylarda Türkiye’ye girişte uzun araç kuyruklarının görüldüğü Kapıkule Sınır Kapısı’nda şimdi dönüş kuyruğu oluştu. Türkiye’den ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan İsmail Türkoğlu, gözyaşlarını tutamadı. Türkoğlu, “Erdoğan sayesinde yollar açıldı. Rahat gidip gelebiliyoruz” dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı. Belçika'da yaşayan Kayserili vatandaş gözyaşlarını tutamadı.

Avrupa'nın çeşitli ülkesinden gelen milyonlarca turistin dönüş yolculuğu başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda hüzünlü anlar yaşandı. Belçika'dan Kayseri'ye gelerek iznini geçiren İsmail Türkoğlu, dönüş yolunda duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Türkoğlu, 'Tatile geldim zor oluyor, gelirken seviniyoruz, giderken üzülüyoruz. Dün gece saat 9'da çıktık, bugün saat 11'de burada olduk. Yılbaşında bir daha geleceğiz. Artık Erdoğan sayesinde yollar açıldı. Rahat rahat gelip gidebiliyoruz, daha önce senede bir kere, iki senede bir gelebiliyorduk. Şimdi senede iki oldu. Akrabaları bıraktık, vatandan da ayrıldık' dedi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
ali Erciyes

yalanını dikeim senin. Ulan utanmaz herif gel burada 16400 lira ilevl yasa bakalım. İnsanın içinden gidişin olsunlar gelişin olmasın demek geliyor. şimdi ... Devamını Gör

ali Erciyes

zaten sasirmamistim bunlar bizim kayserinin cahil dığaları

man

aq sahtekarlari gitmeyin madem ne işiniz var pardon düzeniniz var

anıl

ya bunlar ak partinin üyeleri bilerek yapıyorlar vitrine oynamaca işte hepsi bu