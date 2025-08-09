Türkiye'den Ayrılan Gurbetçi Gözyaşlarına Boğuldu: "Erdoğan Yollar Açtı, Gidip Geliyoruz"

Avrupa'nın çeşitli ülkesinden gelen milyonlarca turistin dönüş yolculuğu başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda hüzünlü anlar yaşandı. Belçika'dan Kayseri'ye gelerek iznini geçiren İsmail Türkoğlu, dönüş yolunda duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Türkoğlu, 'Tatile geldim zor oluyor, gelirken seviniyoruz, giderken üzülüyoruz. Dün gece saat 9'da çıktık, bugün saat 11'de burada olduk. Yılbaşında bir daha geleceğiz. Artık Erdoğan sayesinde yollar açıldı. Rahat rahat gelip gidebiliyoruz, daha önce senede bir kere, iki senede bir gelebiliyorduk. Şimdi senede iki oldu. Akrabaları bıraktık, vatandan da ayrıldık' dedi.