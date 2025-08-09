onedio
Erkeği Onore Etme Yöntemlerini Paylaşarak Güldüren X Kullanıcıları

Erkeği Onore Etme Yöntemlerini Paylaşarak Güldüren X Kullanıcıları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
09.08.2025 - 14:12

X'te '@sadeturkhvesi' isimli hesap bir zamanlara damga vuran Yalan Dünya dizisinden bir replik paylaştı. Erkeği onore yöntemini paylaşan kullanıcıya kadın kullanıcılardan yorum geldi. Kadınlar erkeği nasıl onore ettiklerini anlatarak güldürdü.

O paylaşım şöyleydi:

twitter.com

'Arada bir erkeğe eften püften şeyleri sorar gibi yapacaksın ki yazık o da kendini insan zannetsin hani kendi çapında onore olsun anlatabiliyor muyum...'

Bu sözün asıl sahibi Yalan Dünya'da Gupse Özay'ın canlandırdığı Nurhayat karakterine aitti...

X'te kullanıcılar ise erkeği onore etme yöntemlerini paylaştı.

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

