İstanbul Teksas Gibi: Eyüpsultan ve Esenyurt’ta Yaşanan Silahlı Saldırılar Kamerada!
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde dün sabah saatlerinde aracında silahlı sadırıya uğrayan 48 yaşındaki Muammer Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıya ait görüntüler ortaya çıkarken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul’da dün bir silahlı saldırı da Esenyurt’ta yaşanadı. Bir kişi elindeki pompalı tüfekle kahveneyi taradı, olayda şans eseri kimse yaralanmadı.
İstanbul’da 5 ayrı suçtan adli kaydı bulunan Muammer Öztürk kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
Silahlı saldırı anı 👇
İstanbul’da silahların patladığı bir olay da Esenyurt ilçesinde meydana geldi.
Kahvehaneye saldırı 👇
