İstanbul Teksas Gibi: Eyüpsultan ve Esenyurt’ta Yaşanan Silahlı Saldırılar Kamerada!

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs yanında getirdiği pompalı tüfekle husumetlilerin oturduğu kıraathaneye ateş açtı. Mermiler kıraathaneye ispat ederken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.