İstanbul Teksas Gibi: Eyüpsultan ve Esenyurt’ta Yaşanan Silahlı Saldırılar Kamerada!

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.08.2025 - 11:34

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde dün sabah saatlerinde aracında silahlı sadırıya uğrayan 48 yaşındaki Muammer Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıya ait görüntüler ortaya çıkarken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da dün bir silahlı saldırı da Esenyurt’ta yaşanadı. Bir kişi elindeki pompalı tüfekle kahveneyi taradı, olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

İstanbul’da 5 ayrı suçtan adli kaydı bulunan Muammer Öztürk kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa’daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muammer Öztürk'ün ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Silahlı saldırı anı 👇

İstanbul’da silahların patladığı bir olay da Esenyurt ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs yanında getirdiği pompalı tüfekle husumetlilerin oturduğu kıraathaneye ateş açtı. Mermiler kıraathaneye ispat ederken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kahvehaneye saldırı 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
