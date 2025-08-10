onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Bağcılar’da 13 Katlı Binada Yangın Çıktı: Yangına Müdahale Sürüyor

İstanbul Bağcılar’da 13 Katlı Binada Yangın Çıktı: Yangına Müdahale Sürüyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.08.2025 - 09:49

Yangın, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2040. Sokak’ta bulunan 12 katlı binada sabah saat 08.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çatı katına kadar ilerledi. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yangından ilk görüntüler 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın