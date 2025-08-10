İstanbul Bağcılar’da 13 Katlı Binada Yangın Çıktı: Yangına Müdahale Sürüyor
Yangın, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 2040. Sokak’ta bulunan 12 katlı binada sabah saat 08.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çatı katına kadar ilerledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangından ilk görüntüler 👇
