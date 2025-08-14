Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu İçin Ödediği Bonserviste Neden İndirim Yapmak İstediği Ortaya Çıktı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında kritik bir adım atarak Kerem Aktürkoğlu için teklifini revize etti. Sarı-lacivertli yönetim, daha önce Benfica ile 22.5 + 2.5 Milyon Euro üzerinden yaptığı anlaşmada teklifini geri çekti ve 18 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı. Benfica'nın dikkate almadığı teklifin sebebi belli oldu.