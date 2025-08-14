onedio
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu İçin Ödediği Bonserviste Neden İndirim Yapmak İstediği Ortaya Çıktı

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu İçin Ödediği Bonserviste Neden İndirim Yapmak İstediği Ortaya Çıktı

15.08.2025 - 00:28

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında kritik bir adım atarak Kerem Aktürkoğlu için teklifini revize etti. Sarı-lacivertli yönetim, daha önce Benfica ile 22.5 + 2.5 Milyon Euro üzerinden yaptığı anlaşmada teklifini geri çekti ve 18 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptı. Benfica'nın dikkate almadığı teklifin sebebi belli oldu.

Gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan transfer son anda bozuldu.

Geçen sezon başında Galatasaray’dan Benfica’ya geçen Kerem Aktürkoğlu, bu transfer döneminde Türkiye’ye dönmeye çok yakındı. 26 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağlarken, kulüpler arasındaki görüşmelerde de toplamda 25 milyon Euro'luk bir teklifte anlaşılmıştı. Ancak Fenerbahçe teklifini 18 milyon Euro'ya çekti.

Fenerbahçe neden ödeyeceği parada indirime gitmek istedi?

Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Nice karşısında forma giyen Kerem Aktürkoğlu, lig aşamasına kadar başka bir takımın formasını giyemeyecek. Bu nedenle, Fenerbahçe’ye transfer olması halinde sarı-lacivertliler, Kerem’i Benfica ile oynayacağı play-off maçlarında sahaya süremeyecek. Fanatik’in haberine göre, Fenerbahçe bu durum nedeniyle Benfica’dan bir indirim talep ediyor.

