Shakhtar Teknik Direkötrü Arda Turan Gördüğü Kart İçin Özür Diledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.08.2025 - 17:35

Shakhtar, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyerek Panathinaikos ile eşleşmişti. Panathinaikos ile iki maçta da karşılıklı gol atamayan Shakhtar, Avrupa Ligi'ne penaltılarla veda etti. 

Maçın normal süresi bitmek üzereyken Arda Turan'ın gördüğü kırmızı kart maça damga vurmuştu. Arda Turan o pozisyon için özür diledi.

Arda Turan, 90.dakikada gördüğü kırmızı kartla maçın uzatma bölümünü ve penaltıları tribünden takip etti.

Yunanistan'da 0-0 biten maçın ardından Polonya'da da iki taraf birbirine diş geçiremedi. Shakhtar'ın 81.dakikada on kişi kalmasının ardından sahada da sinirler gerildi. 90.dakikada yaşanan pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamayan Arda Turan kırmızı kart gördü. Yardımcısının engelleme çabalarına rağmen hakemin üzerine yürümeye çalışan Arda Turan güçlükle sakinleşti.

Arda Turan'un sinirlendiği anlar ekrana böyle yansımıştı:

Arda Turan gördüğü kırmızı kartın ardından özür dileyerek bir açıklama yaptı.

Arda Turan yaptığı açıklamada 'Gördüğüm kırmızı kart için üzgünüm ve özür dilerim. Ama altını kalın çizgilerle çizmek istediğim bir şey var: Eğer oyuncularımdan biri haksız bir kart görüp bu seviyedeki bir maçta oyundan atılırsa, onun hakkını savunmak zorundayım. Ve bunu yapacağım.' ifadelerine yer verdi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
