Shakhtar Teknik Direkötrü Arda Turan Gördüğü Kart İçin Özür Diledi
Shakhtar, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı eleyerek Panathinaikos ile eşleşmişti. Panathinaikos ile iki maçta da karşılıklı gol atamayan Shakhtar, Avrupa Ligi'ne penaltılarla veda etti.
Maçın normal süresi bitmek üzereyken Arda Turan'ın gördüğü kırmızı kart maça damga vurmuştu. Arda Turan o pozisyon için özür diledi.
Arda Turan, 90.dakikada gördüğü kırmızı kartla maçın uzatma bölümünü ve penaltıları tribünden takip etti.
Arda Turan'un sinirlendiği anlar ekrana böyle yansımıştı:
Arda Turan gördüğü kırmızı kartın ardından özür dileyerek bir açıklama yaptı.
