Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası Kadrosu Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
15.08.2025 - 17:57

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu netlik kazandı. Yerli statüsüne geçen Melissa Vargas’ın ardından, devşirme statüsünden kadroya katılan oyuncu da belli oldu.

Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonası öncesi Sinead Jack Kısal kadroya alındı.

Filenin Sultanları, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek kadrosunu belirledi.

Melissa Vargas’ın yerli statüsüne geçmesinin ardından, devşirme oyuncu kategorisinden Sinead Jack Kısal da Dünya Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. D Grubu’nda yer alan Millilerimiz, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, grup maçlarını Nakhon Ratchasima şehrinde oynayacak.

Açıklanan kadroda yer alan isimler ise şu şekilde oldu:

Pasörler: Cansu Özbay - Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladin - Ebrar Karakurt - İlkin Aydın - Derya Cebecioğlu - Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Eda Erdem - Zehra Güneş - Aslı Kalaç - Jack Kısal

Liberolar: Gizem Örge - Eylül Akarçeşme

