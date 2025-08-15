onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
TFF, Türkiye Kupası'nda Bir Kez Daha Format Değişikliğine Gitti

TFF, Türkiye Kupası'nda Bir Kez Daha Format Değişikliğine Gitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.08.2025 - 20:49

TFF yönetimlerinin yabancı kuralı gibi dönem dönem el atarak değiştirdikleri formatlardan biri de Türkiye Kupası... TFF bu sezon Türkiye Kupası'nın yeni bir formatla oynanacağını duyurdu. Yeni sistemde torbalar ve gruplarda farklılık olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TFF, Türkiye Kupası'nın yeni formatını kamuoyuyla paylaştı.

TFF, Türkiye Kupası'nın yeni formatını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nın 2025-2026 sezonunda yenilenen formatıyla sahne alacağını ve organizasyonda toplam 155 ekibin mücadele edeceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre, kupada 139 profesyonel ve 16 amatör olmak üzere 155 takım yer alacak. Turnuva; 4 eleme turu, grup aşaması ve final etabı olmak üzere üç ana bölümde oynanacak ve toplamda 11 maç haftasını kapsayacak.

Yeni formatta grup aşaması, 8’er takımdan oluşan 3 grupta gerçekleştirilecek. Bu tura katılacak 24 ekip, 6’şarlı 4 torbaya ayrılacak ve kura çekimiyle her torbadan ikişer takımın yer aldığı gruplar belirlenecek.

Grup aşamaları nasıl olacak, üst tura çıkanlar nasıl belirlenecek?

Grup aşamaları nasıl olacak, üst tura çıkanlar nasıl belirlenecek?

Grup etabında ekipler, farklı torbalardan gelecek rakiplerle toplam 4 karşılaşmaya çıkacak. Bu maçların ikisi ev sahibi avantajıyla, diğer ikisi ise deplasmanda oynanacak.

Grup mücadelesi sonunda, ilk iki sırayı alan 6 takım ile en iyi puana sahip 2 grup üçüncüsü, adını çeyrek finale yazdıracak.

Çeyrek final aşamasında, grup liderleri ile en iyi dereceyi elde eden ikinciler seribaşı olacak. Bu turda karşılaşmalar, seribaşı ekiplerin sahasında oynanacak. Ardından yapılacak kura çekimiyle yarı final eşleşmeleri ve bu maçlarda ev sahibi olacak takımlar netleşecek.

Kupa programı da açıklandı ve tarihler belli oldu.

Kupa programı da açıklandı ve tarihler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nın 1. eleme turu kura çekimi, 21 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’te kulüp temsilcilerinin katılımıyla, Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kupada takvim de netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre eleme ve grup aşaması karşılaşmaları şu tarihlerde oynanacak:

  • eleme turu: 2-3-4 Eylül

  • eleme turu: 16-17-18 Eylül

  • eleme turu: 28-29-30 Ekim

  • eleme turu: 2-3-4 Aralık

  • Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

  • Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

  • Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

  • Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

Federasyon, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının tarihlerini ise ilerleyen dönemde duyuracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın