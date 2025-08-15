TFF, Türkiye Kupası'nda Bir Kez Daha Format Değişikliğine Gitti
TFF yönetimlerinin yabancı kuralı gibi dönem dönem el atarak değiştirdikleri formatlardan biri de Türkiye Kupası... TFF bu sezon Türkiye Kupası'nın yeni bir formatla oynanacağını duyurdu. Yeni sistemde torbalar ve gruplarda farklılık olacak.
TFF, Türkiye Kupası'nın yeni formatını kamuoyuyla paylaştı.
Grup aşamaları nasıl olacak, üst tura çıkanlar nasıl belirlenecek?
Kupa programı da açıklandı ve tarihler belli oldu.
