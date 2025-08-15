TFF, Türkiye Kupası'nda Bir Kez Daha Format Değişikliğine Gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nın 2025-2026 sezonunda yenilenen formatıyla sahne alacağını ve organizasyonda toplam 155 ekibin mücadele edeceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre, kupada 139 profesyonel ve 16 amatör olmak üzere 155 takım yer alacak. Turnuva; 4 eleme turu, grup aşaması ve final etabı olmak üzere üç ana bölümde oynanacak ve toplamda 11 maç haftasını kapsayacak.

Yeni formatta grup aşaması, 8’er takımdan oluşan 3 grupta gerçekleştirilecek. Bu tura katılacak 24 ekip, 6’şarlı 4 torbaya ayrılacak ve kura çekimiyle her torbadan ikişer takımın yer aldığı gruplar belirlenecek.