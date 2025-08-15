Pep Guardiola, Galatasaray'ın Gündemindeki Ederson'la İlgili Kafa Karıştıran Bir Açıklama Yaptı
Galatasaray'da kaleci sorunu bir türlü çözüme kavuşmadı. Birçok ismin geçtiği transfer sürecinde son günlerde yoğunlaşılan isim Ederson oldu. Donnarumma'nın Manchester City'ye gitme ihtimali sonrası transferde aşama kaydedildiği iddia edilse de Pep Guardiola'nın yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.
Galatasaray'ın artık tek gündemi kaleci... Kale için düşünelen isim ise Ederson!
Pep Guardiola, Ederson'un kendisine ayrılmaktan bahsetmediğini söyledi.
