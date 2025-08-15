onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Pep Guardiola, Galatasaray'ın Gündemindeki Ederson'la İlgili Kafa Karıştıran Bir Açıklama Yaptı

Pep Guardiola, Galatasaray'ın Gündemindeki Ederson'la İlgili Kafa Karıştıran Bir Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.08.2025 - 19:51

Galatasaray'da kaleci sorunu bir türlü çözüme kavuşmadı. Birçok ismin geçtiği transfer sürecinde son günlerde yoğunlaşılan isim Ederson oldu. Donnarumma'nın Manchester City'ye gitme ihtimali sonrası transferde aşama kaydedildiği iddia edilse de Pep Guardiola'nın yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'ın artık tek gündemi kaleci... Kale için düşünelen isim ise Ederson!

Galatasaray'ın artık tek gündemi kaleci... Kale için düşünelen isim ise Ederson!

Chevalier'in Lille'den PSG'ye gitmesi, PSG kalecisi Donnarumma'nın da City'ye gitme ihtimali Ederson'u boşa çıkarabilir. Ederson için Galatasaray'ın yoğun bir çabası var ancak maliyetler sebebiyle somut bir adım atılabilmiş değil. 

Galatasaray'ın gündemindeki isim için Guardiola'dan da açıklama geldi.

Pep Guardiola, Ederson'un kendisine ayrılmaktan bahsetmediğini söyledi.

Pep Guardiola, Ederson'un kendisine ayrılmaktan bahsetmediğini söyledi.

Pep Guardiola, Ederson'la ilgili kendisine yöneltilen soruya 'Ederson bana gelip ayrılmak istediğini ya da bir teklif olduğunu söylemedi. Bütün oyuncular burada, bizim futbolcularımız ve birlikte çalışıyoruz. Ne olacağını kimse bilmiyor.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın