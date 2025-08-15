Pep Guardiola, Galatasaray'ın Gündemindeki Ederson'la İlgili Kafa Karıştıran Bir Açıklama Yaptı

Pep Guardiola, Ederson'la ilgili kendisine yöneltilen soruya 'Ederson bana gelip ayrılmak istediğini ya da bir teklif olduğunu söylemedi. Bütün oyuncular burada, bizim futbolcularımız ve birlikte çalışıyoruz. Ne olacağını kimse bilmiyor.' dedi.