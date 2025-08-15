Acun Ilıcalı ve Barcelona'nın Efsane Futbolcusu Gerard Piqué Bodrum'da Bir Araya Geldi!
Medya dünyasının güçlü ismi Acun Ilıcalı, Barcelona efsanesi Gerard Piqué ve sevgilisi Clara Chía’yı Bodrum’da ağırladı. Ünlü ikiliyi teknesiyle gezdiren Ilıcalı, sosyal medyada paylaştığı karelerle gündem oldu. Bu buluşma sizce sadece bir yaz tatili mi, yoksa yeni bir iş birliğinin habercisi mi?
Gelin detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon denince akla gelen ilk isimlerden biri Acun Ilıcalı, yıllar içinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da ses getiren işlere imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barcelona’nın unutulmaz stoperi Gerard Piqué ve kız arkadaşı Clara Chía, Bodrum’da Acun Ilıcalı’nın misafiri oldu.
Acun Ilıcalı’nın Bodrum’da Barcelona’nın efsane futbolcularından Gerard Piqué ile aynı masada görüntülenmesi, magazin gündemini bir anda hareketlendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın