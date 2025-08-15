onedio
Acun Ilıcalı ve Barcelona'nın Efsane Futbolcusu Gerard Piqué Bodrum'da Bir Araya Geldi!

Acun Ilıcalı ve Barcelona'nın Efsane Futbolcusu Gerard Piqué Bodrum'da Bir Araya Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2025 - 18:14

Medya dünyasının güçlü ismi Acun Ilıcalı, Barcelona efsanesi Gerard Piqué ve sevgilisi Clara Chía’yı Bodrum’da ağırladı. Ünlü ikiliyi teknesiyle gezdiren Ilıcalı, sosyal medyada paylaştığı karelerle gündem oldu. Bu buluşma sizce sadece bir yaz tatili mi, yoksa yeni bir iş birliğinin habercisi mi?

Gelin detaylara birlikte bakalım!

Televizyon denince akla gelen ilk isimlerden biri Acun Ilıcalı, yıllar içinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da ses getiren işlere imza attı.

Televizyon denince akla gelen ilk isimlerden biri Acun Ilıcalı, yıllar içinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da ses getiren işlere imza attı.

Televizyonculuktan dijital platformlara, spordan uluslararası yatırımlara kadar her alanda adını duyurmayı başaran isim yıllar içinde TV8 ve Exxen gibi projelerle Türkiye'de izlenme rekorları kırarken, bir yandan da Avrupa futboluna Hull City yatırımıyla adım attı. 

Dominik’te kurduğu dev prodüksiyon merkeziyle Latin Amerika’ya içerik üretmeye başlayan isim yarışma formatlarını yurt dışına satarak, uluslararası iş birliklerine de imza attı.

Barcelona’nın unutulmaz stoperi Gerard Piqué ve kız arkadaşı Clara Chía, Bodrum’da Acun Ilıcalı’nın misafiri oldu.

Barcelona'nın unutulmaz stoperi Gerard Piqué ve kız arkadaşı Clara Chía, Bodrum'da Acun Ilıcalı'nın misafiri oldu.

Ünlü medya patronu, çifti özel teknesiyle Bodrum koylarında gezdirdi; ardından da bir plajda ağırladı. Bu keyifli buluşmanın fotoğrafları, Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından “Hardcore football 😂” notuyla paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede hem Türkiye’de hem de İspanyol basınında dikkat çekti.

Gerard Piqué, aktif futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra medya ve dijital projelere yönelmişti. Acun Ilıcalı ise hem medyadaki yeri hem de futbol kulübü sahibi olarak spor ve medya dünyasını birleştiren projelere yönelmiş durumda. Bu iki ismin buluşması, sadece magazinsel bir olay değil, aynı zamanda potansiyel bir iş birliğinin ilk adımı olarak da yorumlandı!

Acun Ilıcalı’nın Bodrum’da Barcelona’nın efsane futbolcularından Gerard Piqué ile aynı masada görüntülenmesi, magazin gündemini bir anda hareketlendirdi.

Acun Ilıcalı'nın Bodrum'da Barcelona'nın efsane futbolcularından Gerard Piqué ile aynı masada görüntülenmesi, magazin gündemini bir anda hareketlendirdi.

Hull City hamlesiyle İngiltere futboluna giren Ilıcalı, Latin Amerika’daki prodüksiyon faaliyetleriyle küresel medya pazarında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Öte yandan Piqué, Kings League gibi alternatif turnuvalarla adından bahsettiriyor. 

Bu karelere bakıldığında, Bodrum’daki buluşmanın sıradan bir tesadüf olup olmadığı ise merak konusu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
