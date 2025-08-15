Acun Ilıcalı ve Barcelona'nın Efsane Futbolcusu Gerard Piqué Bodrum'da Bir Araya Geldi!

Ünlü medya patronu, çifti özel teknesiyle Bodrum koylarında gezdirdi; ardından da bir plajda ağırladı. Bu keyifli buluşmanın fotoğrafları, Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından “Hardcore football 😂” notuyla paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede hem Türkiye’de hem de İspanyol basınında dikkat çekti.

Gerard Piqué, aktif futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra medya ve dijital projelere yönelmişti. Acun Ilıcalı ise hem medyadaki yeri hem de futbol kulübü sahibi olarak spor ve medya dünyasını birleştiren projelere yönelmiş durumda. Bu iki ismin buluşması, sadece magazinsel bir olay değil, aynı zamanda potansiyel bir iş birliğinin ilk adımı olarak da yorumlandı!