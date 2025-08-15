onedio
İnzivaya mı Çekiliyor? Burak Deniz Datça'dan Yaptığı Arazi Yatırımına Resmen Servetini Döktü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2025 - 17:42

Son günlerde adı Datça tatili ve aşk söylentileriyle anılan ünlü oyuncu Burak Deniz, şimdi de bölgedeki dikkat çekici yatırımıyla gündemde. Gazete Magazin’den Umut Ünver’in özel haberine göre, oyuncunun Datça’da önemli bir gayrimenkul hamlesi yaptığı konuşuluyor. Yatırımın değeri ve planlanan proje hakkındaki iddialar ise magazin kulislerinde büyük merak uyandırdı.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak yıldızlarından biri olan Burak Deniz, hem ekran karizması hem de başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Romantik komediden dramaya, dijital projelerden sinema filmlerine kadar uzanan kariyerinde, her rolünde izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran oyuncu, yakışıklılığı ve enerjisiyle de magazin sayfalarının vazgeçilmez isimlerinden biri.

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un son olarak birlikte rol aldıkları “Bir Gece Masalı” dizisi hem oyunculukları hem de ikilinin uyumlarıyla çok beğenilmişti.

Başlangıçta sert tepkilere maruz kalan çift, ilerleyen bölümlerde yüksek reytinglerle karşılaşmış, hatta dizi bittikten sonra Rusya’da “2025’in en iyi ve en yüksek reytingli çifti” olarak seçilmişti.

Ancak Burak Deniz’in adı sadece başarılı projeleriyle değil, özel hayatıyla da magazin gündeminde. Özellikle son dönemde ortaya atılan aşk iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Haziran ayında “Uzak Şehir” dizisinde Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken ile birlikte olduğu iddia edilen Burak Deniz, magazin manşetlerini resmen sallamıştı.  Arkadaşlık mı, yoksa gerçek bir yakınlaşma mı soruları henüz netlik kazanmazken, ikilinin samimi görüntüleri bu söylentileri daha da güçlendirmişti.

Datça tatili sırasında adı Yaren Güldiken ile aşk iddialarına karışan Burak Deniz, şimdi de bölgedeki servet değerindeki yatırımıyla konuşuluyor.

Gazete Magazin’den Umut Ünver’in özel haberine göre yakışıklı oyuncu, yatırım tercihini gayrimenkulden yana kullanarak Datça’nın Kızlan Köyü’nden 6 dönümlük bir arazi satın aldı. İddiaya göre bu arazi için 15 milyon TL ödeyen Deniz, buraya gözlerden uzak, doğayla iç içe bir çiftlik evi yapmayı planlıyor. Hem huzurlu bir yaşam alanı hem de uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilen bu hamle, “aşk tatili mi, yatırım planı mı?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

