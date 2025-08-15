İnzivaya mı Çekiliyor? Burak Deniz Datça'dan Yaptığı Arazi Yatırımına Resmen Servetini Döktü!
Son günlerde adı Datça tatili ve aşk söylentileriyle anılan ünlü oyuncu Burak Deniz, şimdi de bölgedeki dikkat çekici yatırımıyla gündemde. Gazete Magazin’den Umut Ünver’in özel haberine göre, oyuncunun Datça’da önemli bir gayrimenkul hamlesi yaptığı konuşuluyor. Yatırımın değeri ve planlanan proje hakkındaki iddialar ise magazin kulislerinde büyük merak uyandırdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak yıldızlarından biri olan Burak Deniz, hem ekran karizması hem de başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.
Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un son olarak birlikte rol aldıkları “Bir Gece Masalı” dizisi hem oyunculukları hem de ikilinin uyumlarıyla çok beğenilmişti.
Datça tatili sırasında adı Yaren Güldiken ile aşk iddialarına karışan Burak Deniz, şimdi de bölgedeki servet değerindeki yatırımıyla konuşuluyor.
