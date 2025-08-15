İnzivaya mı Çekiliyor? Burak Deniz Datça'dan Yaptığı Arazi Yatırımına Resmen Servetini Döktü!

Başlangıçta sert tepkilere maruz kalan çift, ilerleyen bölümlerde yüksek reytinglerle karşılaşmış, hatta dizi bittikten sonra Rusya’da “2025’in en iyi ve en yüksek reytingli çifti” olarak seçilmişti.

Ancak Burak Deniz’in adı sadece başarılı projeleriyle değil, özel hayatıyla da magazin gündeminde. Özellikle son dönemde ortaya atılan aşk iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Haziran ayında “Uzak Şehir” dizisinde Pakize karakterini canlandıran Yaren Güldiken ile birlikte olduğu iddia edilen Burak Deniz, magazin manşetlerini resmen sallamıştı. Arkadaşlık mı, yoksa gerçek bir yakınlaşma mı soruları henüz netlik kazanmazken, ikilinin samimi görüntüleri bu söylentileri daha da güçlendirmişti.