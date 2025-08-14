onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Bihter ve Behlül Aşkı" Tartışmasının Ardından X Kullanıcıları Beren Saat'in Eski Sevgilisini Gündeme Taşıdı!

"Bihter ve Behlül Aşkı" Tartışmasının Ardından X Kullanıcıları Beren Saat'in Eski Sevgilisini Gündeme Taşıdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.08.2025 - 20:25

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz ekran çiftlerinden biri olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Aşkı Memnu ile izleyicinin kalbine kazınmıştı. Bihter ve Behlül’ün yasak aşk hikayesi, yıllar geçse de hala konuşulmaya devam ediyor. Yıllar sonra Netflix yapımı İstanbul İçin Son Çağrı ile yeniden bir araya gelden ikili sosyal medyada dolaşan eski bir Aşkı Memnu kesiti ile tekrar gündemin merkezine oturttu.

Altına yapılan “Beren ve Kıvanç’ın birbirine aşık olması gerekiyordu” yorumu, bir X kullanıcısının aklına Beren Saat’in eski sevgilisini getirdi. Ve bir anda ortalığa yakışıklılığıyla dikkat çeken, İtalyan olduğu iddia edilen o eski sevgilinin fotoğrafı düştü. Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008–2010 yılları arasında Kanal D’de yayınlandığında Türkiye televizyonlarında adeta bir dönüm noktası oldu.

Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008–2010 yılları arasında Kanal D’de yayınlandığında Türkiye televizyonlarında adeta bir dönüm noktası oldu.

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz çiftlerinden biri tartışmasız Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Bihter-Behlül ikilisi olmuştu. Aşkı Memnu dizisi, hem hikayesi hem de oyuncuların uyumu sayesinde izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

Bihter ve Behlül’ün arasındaki çekim, yalnızca karakterlerin oyunculuklarını değil, aynı zamanda ekrandaki kimyasını da kusursuz bir şekilde izleyenlere yansıtmıştı. 

Behlül ve Bihter’in ilişkisi, yıllar sonra bile dizi izleyicilerinin konuştuğu, tartıştığı ve hayranlıkla hatırladığı bir ekran efsanesi olarak kalmaya devam ediyor.

Diziden paylaşılan bir kesite "Beren ve Kıvanç'ın birbirine aşık olması gerekiyordu" şeklinde yapılan yorumun üzerine bir X kullanıcısı Beren Saat'in eski sevgilisini paylaştı.

Diziden paylaşılan bir kesite "Beren ve Kıvanç'ın birbirine aşık olması gerekiyordu" şeklinde yapılan yorumun üzerine bir X kullanıcısı Beren Saat'in eski sevgilisini paylaştı.
twitter.com

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un Aşkı Memnu’daki uyumu hala konuşulurken, diziden paylaşılan bir kesit sosyal medyada gündem yarattı. “Beren ve Kıvanç’ın birbirine aşık olması gerekiyordu” yorumunun üzerine bir X kullanıcısı, Beren Saat’in eski sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.

Beren Saat’in eski sevgilisi olduğu iddia edilen İtalyan yakışıklı kısa sürede gündeme oturdu. Sosyal medya ikiye bölündü: Bir kesim, Beren’in o dönem bu yakışıklı isimle birlikte olduğunu şaşkınlıklarını gizleyemezken, diğerleri “Bu yakışıklı Kıvanç’ı sollardı!” yorumlarına tepki gösterdi!

Gelin gündeme yeniden taşınan o kareye diğer X kullanıcılarının yaptığı yorumlara birlikte bakalım!

Gelin gündeme yeniden taşınan o kareye diğer X kullanıcılarının yaptığı yorumlara birlikte bakalım!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın