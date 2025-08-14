"Bihter ve Behlül Aşkı" Tartışmasının Ardından X Kullanıcıları Beren Saat'in Eski Sevgilisini Gündeme Taşıdı!
Türk televizyon tarihinin en unutulmaz ekran çiftlerinden biri olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Aşkı Memnu ile izleyicinin kalbine kazınmıştı. Bihter ve Behlül’ün yasak aşk hikayesi, yıllar geçse de hala konuşulmaya devam ediyor. Yıllar sonra Netflix yapımı İstanbul İçin Son Çağrı ile yeniden bir araya gelden ikili sosyal medyada dolaşan eski bir Aşkı Memnu kesiti ile tekrar gündemin merkezine oturttu.
Altına yapılan “Beren ve Kıvanç’ın birbirine aşık olması gerekiyordu” yorumu, bir X kullanıcısının aklına Beren Saat’in eski sevgilisini getirdi. Ve bir anda ortalığa yakışıklılığıyla dikkat çeken, İtalyan olduğu iddia edilen o eski sevgilinin fotoğrafı düştü. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008–2010 yılları arasında Kanal D’de yayınlandığında Türkiye televizyonlarında adeta bir dönüm noktası oldu.
Diziden paylaşılan bir kesite "Beren ve Kıvanç'ın birbirine aşık olması gerekiyordu" şeklinde yapılan yorumun üzerine bir X kullanıcısı Beren Saat'in eski sevgilisini paylaştı.
Gelin gündeme yeniden taşınan o kareye diğer X kullanıcılarının yaptığı yorumlara birlikte bakalım!
