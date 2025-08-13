Röportajıyla Adından Bahsettiren Arda Turan Ukraynalı Hayranıyla Poz Verirken Temas Kurmamasıyla Gündem Oldu!
Eski futbolcu ve şimdi teknik direktör olarak kariyerine devam eden Arda Turan, Ukrayna’da kaydedilen anlarla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Genç Ukraynalı hayranları, Turan’la fotoğraf çekilmek isterken ünlü isim bu talebi kırmayarak kameralara poz verdi. Ancak Turan, bu sefer de karşı cins bir hayranıyla temas kurmadan sarılmasıyla dikkatleri üzerine çekti!
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük kariyerine hızlı bir giriş yapan Arda Turan şimdilerde Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçmesiyle adından bahsettiriyor.
Arda Turan son olarak, Ukraynalı spiker Daria Bondar Savina ile gerçekleştirdiği röportajda, göz teması kurmaktan kaçınarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda ise Arda Turan başka görüntülerle X gündemine oturdu!
