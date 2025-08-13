Röportajıyla Adından Bahsettiren Arda Turan Ukraynalı Hayranıyla Poz Verirken Temas Kurmamasıyla Gündem Oldu!

Arda Turan, futbolculuk döneminde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde oynayarak büyük başarılar elde etmiş olsa da kendisi futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da birçok kez manşetlere yerleşmişti.

İş dünyasının saygın isimlerinden Sabri Doğan’ın kızı, Aslıhan Doğan ile 2018 senesinde evlenen Turan, o zamandan beri gündeme ailesi ve oğullarıyla da gelir oldu.