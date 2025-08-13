onedio
Röportajıyla Adından Bahsettiren Arda Turan Ukraynalı Hayranıyla Poz Verirken Temas Kurmamasıyla Gündem Oldu!

Röportajıyla Adından Bahsettiren Arda Turan Ukraynalı Hayranıyla Poz Verirken Temas Kurmamasıyla Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.08.2025 - 13:20

Eski futbolcu ve şimdi teknik direktör olarak kariyerine devam eden Arda Turan, Ukrayna’da kaydedilen anlarla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Genç Ukraynalı hayranları, Turan’la fotoğraf çekilmek isterken ünlü isim bu talebi kırmayarak kameralara poz verdi. Ancak Turan, bu sefer de karşı cins bir hayranıyla temas kurmadan sarılmasıyla dikkatleri üzerine çekti!

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük kariyerine hızlı bir giriş yapan Arda Turan şimdilerde Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk'in başına geçmesiyle adından bahsettiriyor.

Arda Turan, futbolculuk döneminde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde oynayarak büyük başarılar elde etmiş olsa da kendisi futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da birçok kez manşetlere yerleşmişti.

İş dünyasının saygın isimlerinden Sabri Doğan’ın kızı, Aslıhan Doğan ile 2018 senesinde evlenen Turan, o zamandan beri gündeme ailesi ve oğullarıyla da gelir oldu.

Arda Turan son olarak, Ukraynalı spiker Daria Bondar Savina ile gerçekleştirdiği röportajda, göz teması kurmaktan kaçınarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Önce röportajdaki hal ve hareketleri ile goygoy malzemesi çıkaran ve X kullanıcılarının diline büyük düşen Arda Turan gündeme damgasını vurmuştu.

Ardından aynı spikere verdiği başka bir röportajlarda da göz teması kurmaktan çekindiği fark edilen Turan kullanıcıları ikiye bölmüştü. Kimileri bunun spikere saygısızlık olduğunu savunurken kimileri ise 'hanımcılık' olarak gördükleri bu davranışı savunmuştu.

Aslıhan Doğan Turan'la ilişkisini yakından takip edenler ise bunun Arda Turan'ın eşinin bir 'dayatması' olduğu ya da Turan'ın gözünün korktuğunu düşünmüştü!

Bunun üzerine Turan çifti spikeri takibe almıştı.

Turan, o görüntülerin ardından sosyal medyadaki hamlesiyle dikkat çekmişti:

Ardından kendisi çok eleştirilen o görüntülerin ardından bu anlarla gündeme gelmişti:

Geçtiğimiz dakikalarda ise Arda Turan başka görüntülerle X gündemine oturdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
