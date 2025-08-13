Eda Sakız ve Burak Bulut Düğün Sonrası Yaptığı Polis Kostümlü ve Kırbaçlı Kutlama Konseptiyle Dikkat Çekti
Magazin dünyasında birliktelikleriyle konuşulan Eda Sakız ve Burak Bulut, 12 Ağustos akşamı rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Görkemli törenin ardından başlayan after party, polis konseptli dansçılar, havada uçuşan kelepçeler ve kırbaçlarla unutulmaz anlara sahne oldu. Gelin ve damadın eğlendiği o anlar sosyal medya kullanıcılarının eleştirilere maruz kaldı.
Şarkıcı Burak Bulut'un aynı zamanda meslektaşı olan Eda Sakız, 25 Eylül 2024’te sahnede diz çöken sevgilisi Burak Bulut’un teklifine “evet” diyerek evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Geline cam kutularda taşınan “servet değerinde” altın takılar adeta göz doldururken ihtişamlı gelinlik ve düğün mekanı da kısa sürede dikkat çekti.
Düğün sonrası başlayan after party'nin konsepti ise en az nikah kadar ses getirdi!
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
