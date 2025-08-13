onedio
Eda Sakız ve Burak Bulut Düğün Sonrası Yaptığı Polis Kostümlü ve Kırbaçlı Kutlama Konseptiyle Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
13.08.2025 - 10:53

Magazin dünyasında birliktelikleriyle konuşulan Eda Sakız ve Burak Bulut, 12 Ağustos akşamı rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi. Görkemli törenin ardından başlayan after party, polis konseptli dansçılar, havada uçuşan kelepçeler ve kırbaçlarla unutulmaz anlara sahne oldu. Gelin ve damadın eğlendiği o anlar sosyal medya kullanıcılarının eleştirilere maruz kaldı.

Şarkıcı Burak Bulut'un aynı zamanda meslektaşı olan Eda Sakız, 25 Eylül 2024’te sahnede diz çöken sevgilisi Burak Bulut’un teklifine “evet” diyerek evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Yine çok konuşulan bir törenle nişanlanan ikili birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. 12 Ağustos akşamı gerçekleşen düğün, magazin tarihine altın harflerle yazılacak cinsten oldu. 

Gerek İrem Derici'nin şahitlik yapması, gerekse kendisine sevgilisinden gelen beklenmedik evlilik teklifiyle taçlanan gece gündeme kısa sürede yerleşti.

Geline cam kutularda taşınan “servet değerinde” altın takılar adeta göz doldururken ihtişamlı gelinlik ve düğün mekanı da kısa sürede dikkat çekti.

12 Ağustos 2025’te gerçekleşen Eda Sakız ve Burak Bulut düğünü, tam anlamıyla “altın yağmuruna' tutuldu.

Gelinlikten saç aksesuarına kadar baştan sona ışıltılarla bezenen Eda Sakız, salona girişinden itibaren gecenin gözdesi oldu!

Takı törenine gelindiğinde ise asıl şov başladı. Servet değerindeki altınlar, özel cam kutularda taşınarak sahneye getirildi. Kaynana ise damada yaptığı jestle geceye damgasını vurdu; geline özel olarak özel olarak hazırlanan set ise düğünün en çok konuşulan hediyesi oldu.

Düğün sonrası başlayan after party'nin konsepti ise en az nikah kadar ses getirdi!

