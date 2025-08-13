Annesi Sibel Can'a Benzerliğiyle Gündem Olan Melisa Ural'ın Photoshop'u Dikkatli Kullanıcılardan Kaçamadı!
Sibel Can’ın kızı Melisa Ural, son dönemlerde göz önünde olmasıyla birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Güzelliği, duruşu ve annesine olan benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Melisa, bu kez bambaşka bir nedenle manşetlere taşındı. Paylaştığı son fotoğrafta yaptığı Photoshop dokunuşları, dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
Türk müziğinin efsane isimlerinden Sibel Can, sahne ışıltısının yanında özel hayatıyla da yıllardır magazin sayfalarının vazgeçilmezlerinden biri.
Geçtiğimiz haftalarda, Sibel Can’ın Harbiye konserine katılan kızı Melisa Ural, sahne arkasında verdiği röportajla gündem olmuştu.
Sibel Can’ın büyük kızı Melisa Ural, 25 yaşına giren kardeşi Emir Aksüt için sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.
