Annesi Sibel Can'a Benzerliğiyle Gündem Olan Melisa Ural'ın Photoshop'u Dikkatli Kullanıcılardan Kaçamadı!

İlk evliliğini 1988 yılında oyuncu Hakan Ural ile yapan ünlü isim, bu birliktelikten Engincan ve Melisa Ural'ı kucağına almıştı. Melisa, güzelliği ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken, Engincan ise iş dünyasındaki adımları ve evliliğiyle konuşuluyor.

Yıllar sonra ikinci evliliğini müteahhit Sulhi Aksüt ile yapan Sibel Can, bu kez Emir Aksüt adını verdiği bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Emir, artık koca bir delikanlı… Üstelik geçtiğimiz aylarda İngiltere’nin saygın okullarından Westminster Üniversitesi’nden mezun olarak annesine unutulmaz bir gurur yaşattı.