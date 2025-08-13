onedio
Annesi Sibel Can'a Benzerliğiyle Gündem Olan Melisa Ural'ın Photoshop'u Dikkatli Kullanıcılardan Kaçamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
13.08.2025 - 15:16

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural, son dönemlerde göz önünde olmasıyla birlikte sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Güzelliği, duruşu ve annesine olan benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Melisa, bu kez bambaşka bir nedenle manşetlere taşındı. Paylaştığı son fotoğrafta yaptığı Photoshop dokunuşları, dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Sibel Can, sahne ışıltısının yanında özel hayatıyla da yıllardır magazin sayfalarının vazgeçilmezlerinden biri.

İlk evliliğini 1988 yılında oyuncu Hakan Ural ile yapan ünlü isim, bu birliktelikten Engincan ve Melisa Ural'ı kucağına almıştı. Melisa, güzelliği ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken, Engincan ise iş dünyasındaki adımları ve evliliğiyle konuşuluyor.

Yıllar sonra ikinci evliliğini müteahhit Sulhi Aksüt ile yapan Sibel Can, bu kez Emir Aksüt adını verdiği bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Emir, artık koca bir delikanlı… Üstelik geçtiğimiz aylarda İngiltere’nin saygın okullarından Westminster Üniversitesi’nden mezun olarak annesine unutulmaz bir gurur yaşattı.

Geçtiğimiz haftalarda, Sibel Can’ın Harbiye konserine katılan kızı Melisa Ural, sahne arkasında verdiği röportajla gündem olmuştu.

Annesinin konser heyecanına ortak olduğunu söyleyen Ural, “Annemin sahne heyecanını ben de onunla birlikte yaşıyorum” diyerek duygularını paylaşmış, ayrıca “Sibel Can’ın kızı olmak nasıl bir duygu?” sorusuna “Tarifsiz” yanıtını vermişti.

Annesi Sibel Can'a olan benzerliğiyle dikkat çeken  30 yaşındaki Melisa Ural gündeme kısa sürede yerleşmişti.

Sibel Can’ın büyük kızı Melisa Ural, 25 yaşına giren kardeşi Emir Aksüt için sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.

'Emirim, her şeyim. İyi ki varsın” notunu düşerek kardeşinin doğum günün kutlayan Melisa Ural'ın fotoğrafa uyguladığı photoshop dikkat çekti.

Arkadaki tablonun kenarındaki yamukluk kısa sürede dikkatli kullanıcıların radarına yakalandı!

Semra Baki

Annesi ile ilgisi yok.Şartta değil..

Söyledim gitti

Sehpanın bacağı da yamuk..