Dünya İnsansı Robot Oyunları Başladı: Boks Yapanlar, Yarışanlar, Futbol Oynayanlar...

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.08.2025 - 22:28

Çin’in başkenti Pekin, bu yıl ilk kez düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları’na ev sahipliği yapıyor. ABD, Almanya ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılan robot sporcular, atletizmden futbola, danstan dövüş sanatlarına uzanan geniş yelpazede kıyasıya mücadele veriyor.

Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen sahnelerle dünyada bir ilk yaşanıyor.

Çin’in başkenti Pekin’de ilk kez düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları başladı. 16 farklı ülkeden katılan robot sporcular, atletizmden futbola, danstan dövüş sporlarına kadar birçok branşta mücadele veriyor.

Bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler, Pekin’deki bu organizasyonla gerçeğe dönüştü.

Robotların karar mekanizmaları ve son gelişimleri bu oyunlarla yakından takip ediliyor.

Organizatörler, etkinliğin amacının mevcut robot teknolojilerini test etmek ve geliştirmek olduğunu vurguluyor. Spor, robotların karar verme yeteneklerini, motor becerilerini ve kontrol sistemlerini sınamanın bir yolu olarak öne çıkarken, bu becerilerin ileride fabrikalar ve evler gibi günlük yaşam alanlarında kullanılabileceği belirtiliyor.

Etkinlikte, insansı robot teknolojisindeki gelişmeler pratik uygulamalarla sergileniyor. Robotlar atletizm, cimnastik, futbol ve boks gibi branşlarda mücadele veriyor. 17 Ağustos’ta sona erecek oyunların ilk gününde, 400 metre ve 1500 metre koşular, 3’e 3 ve 5’e 5 futbol karşılaşmaları ile boks müsabakaları yapıldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
ferit öztürk

namahrem yerleri belli olmasın da, bu müslüman arkadaşlar damacanaya bile hallenmiş bi topluluk, suçsuz günahsız robota tecavüz etmeye kalkmasınlar şimdi.

Baris Caliskan

Sporcular şimdi siz düşünün🤣🤣🤣