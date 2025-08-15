Dünya İnsansı Robot Oyunları Başladı: Boks Yapanlar, Yarışanlar, Futbol Oynayanlar...

Organizatörler, etkinliğin amacının mevcut robot teknolojilerini test etmek ve geliştirmek olduğunu vurguluyor. Spor, robotların karar verme yeteneklerini, motor becerilerini ve kontrol sistemlerini sınamanın bir yolu olarak öne çıkarken, bu becerilerin ileride fabrikalar ve evler gibi günlük yaşam alanlarında kullanılabileceği belirtiliyor.

Etkinlikte, insansı robot teknolojisindeki gelişmeler pratik uygulamalarla sergileniyor. Robotlar atletizm, cimnastik, futbol ve boks gibi branşlarda mücadele veriyor. 17 Ağustos’ta sona erecek oyunların ilk gününde, 400 metre ve 1500 metre koşular, 3’e 3 ve 5’e 5 futbol karşılaşmaları ile boks müsabakaları yapıldı.