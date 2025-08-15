onedio
İş Mülakatına Giren Kadın, İşverenin İstekleri ve Davranışlarını Anlattığı Videoda İsyan Etti

Hakan Karakoca
15.08.2025 - 22:48

Ekonomik şartların giderek kötüleştiği ortamda işsizlik de büyük bir sorun haline geliyor. İş arama süreçleri zaten stresliyken bir de işverenlerin garip talepleriyle karşılaşmak iş arayanları adeta isyan ettiriyor. 

İş mülakatına giren bir kadının anlattıkları da özellikle uzun süre iş arayanların rahatlıkla anlayabileceği türdendi. İşverenin 'lütfeder' şekilde söyledikleri ise sosyal medyadakileri de kızdırdı.

Sosyal medyada bir kadın iş arama sürecinde yaşadığı bir mülakatı anlattı ve içini döktü.

İşverenin kendi bilgisayarını kullanmasını istediğini söyleyen kadın, yol yemek vermediklerini ama işverenin Beşiktaş gibi bir yerde ucuz yemek bulabileceğini tavsiye ettiğini söyledi. Evden yemek getirilmesine de sulu yemek olmamak kaydıyla işverenin izin verdiğini söyleyen kadın, sigara için de bir kere mola verebileceklerini lütfeder gibi söylendiğini anlattı.

İşverenin ardı arkası kesilmeyen isteklerini buradan izleyebilirsiniz ⬇️

