İş Mülakatına Giren Kadın, İşverenin İstekleri ve Davranışlarını Anlattığı Videoda İsyan Etti

İşverenin kendi bilgisayarını kullanmasını istediğini söyleyen kadın, yol yemek vermediklerini ama işverenin Beşiktaş gibi bir yerde ucuz yemek bulabileceğini tavsiye ettiğini söyledi. Evden yemek getirilmesine de sulu yemek olmamak kaydıyla işverenin izin verdiğini söyleyen kadın, sigara için de bir kere mola verebileceklerini lütfeder gibi söylendiğini anlattı.