Yunanistan Basını Yazdı: Panathinaikos, Samsunspor'un Atatürk'lü Forması İçin UEFA'ya Başvurdu

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, Shakhtar'ı eleyen Panathinaikos ile eşleşti. Atina ve Samsun'da oynanacak iki maç öncesinde Yunan basınına göre Panathinaikos'tan UEFA'ya garip bir başvuru yapıldı. Başvurunun konusu ise Samsunspor'un formalarından biri...

Kaynak