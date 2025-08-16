onedio
Yunanistan Basını Yazdı: Panathinaikos, Samsunspor'un Atatürk'lü Forması İçin UEFA'ya Başvurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.08.2025 - 19:49

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, Shakhtar'ı eleyen Panathinaikos ile eşleşti. Atina ve Samsun'da oynanacak iki maç öncesinde Yunan basınına göre Panathinaikos'tan UEFA'ya garip bir başvuru yapıldı. Başvurunun konusu ise Samsunspor'un formalarından biri...

Samsunspor ligi üçüncü bitirerek Avrupa Ligi, Play Off turundan organizasyona katıldı.

Beşiktaş'ı eleyen Shakhtar ile Panathinaikos maçının galibiyle eşleşen Samsunspor'un rakibi penaltılar sonucunda Yunan ekibi Panathinaikos oldu. 

Kritik iki maça çıkacak olan takımlar maç gününden önce UEFA nezdinde karşı karşıya geldi. Konu ise Samsunspor'un Atatürk'lü forması oldu.

Samsunspor "Yol gösteren bir çift göz" sloganıyla duyurduğu forma için Panathinaikos'un UEFA'ya başvurduğu iddia edildi.

Samsunspor’un, 19 Mayıs 1919 anısına “Yol gösteren bir çift göz” sloganıyla hazırladığı ve Atatürk’ün gözlerinin yer aldığı formayı Panathinaikos deplasmanında giymek istemesi tepki topladı.

Yunan basını Sport-fm’in haberine göre, Samsunspor’un Yunanistan’daki maçta Atatürk temalı formayla sahaya çıkma planı dikkat çekti. Panathinaikos yetkililerinin, formanın giyilmemesi için UEFA’ya başvuruda bulunacağı ve bu formayı “provokatif” buldukları ifade edildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
