Yunanistan Basını Yazdı: Panathinaikos, Samsunspor'un Atatürk'lü Forması İçin UEFA'ya Başvurdu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsunspor ligi üçüncü bitirerek Avrupa Ligi, Play Off turundan organizasyona katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsunspor "Yol gösteren bir çift göz" sloganıyla duyurduğu forma için Panathinaikos'un UEFA'ya başvurduğu iddia edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın