Mauro Icardi Golle Eve Döndü, Sevgilisi Kapıda Şarkılarla Karşıladı
Mauro Icardi - China Suarez aşkı gümbür gümbür devam ediyor. Icardi, formasına kavuşup golünü attığında da sevgilisi minik bir kutlama yapmayı ihmal etmedi. Icardi'yi kapıda karşılayan China Suarez o anları Insgram'dan paylaştı.
281 gün sahalara dönen Icardi golle dönünce tüm Galatasaraylılar gibi sevgilisi China Suarez de minik bir kutlama yaptı.
China Suarez o anları Instagram'da story olarak paylaştı:
