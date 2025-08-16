onedio
Mauro Icardi Golle Eve Döndü, Sevgilisi Kapıda Şarkılarla Karşıladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.08.2025 - 23:01

Mauro Icardi - China Suarez aşkı gümbür gümbür devam ediyor. Icardi, formasına kavuşup golünü attığında da sevgilisi minik bir kutlama yapmayı ihmal etmedi. Icardi'yi kapıda karşılayan China Suarez o anları Insgram'dan paylaştı.

281 gün sahalara dönen Icardi golle dönünce tüm Galatasaraylılar gibi sevgilisi China Suarez de minik bir kutlama yaptı.

Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, 7 Kasım 2024’te Tottenham karşısında yaşadığı sakatlığın ardından 281 gün sonra Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü. Mücadelenin son bölümlerinde oyuna giren Icardi, ağları havalandırarak dönüşünü golle süsledi. Karşılaşma sonrası yıldız ismi kapıda sevgilisi China Suarez karşıladı.

China Suarez o anları Instagram'da story olarak paylaştı:

