Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe Maçına Giden Deplasman Otobüsünde Yolculuk Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.08.2025 - 21:20

Göztepe-Fenerbahçe bu akşam sezonun ilk haftaları olmasına rağmen önemli bir maça çıkıyor. İki takımın taraftarı arasında sosyal medyada yaşanan gerilim için İzmir Emniyet Müdürülüğü teyakkuz halinde. 

Fenerbahçe taraftarı deplasman otobüsleriyle İzmir'e girerken taraftarı Ali Koç ve yönetimi de yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz yıl İzmir ve İstanbul'da oynanan maçlarda olaylar çıkmıştı.

İzmir'de Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününde yaşadığı sıkıntıları çözmek için sahaya giren Ali Koç saldırıya uğramış, iki camia arasında gerginlik büyümüştü. 

İstanbul'da oynanan maçta da taraftarlar arasında istenmeyen olaylar yaşanmıştı. 

Bu maç öncesi de sosyal medyada iki taraftar grubu da gergin ve karşılıklı atışmalar yaşanıyor.

Ali Koç ve yönetimi karşılıklı atışmaların olduğu ortamda taraftarı yalnız bırakmadı.

Başka Ali Koç olmak üzere, diğer yönetim kurulu üyeleri İzmir'e gelen deplasman otobüslerine binerek taraftarla stada hareket etti. Genç Fenerbahçeliler de konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Genç Fenerbahçeliler sosyal medyadan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
