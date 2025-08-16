Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe Maçına Giden Deplasman Otobüsünde Yolculuk Yaptı
Göztepe-Fenerbahçe bu akşam sezonun ilk haftaları olmasına rağmen önemli bir maça çıkıyor. İki takımın taraftarı arasında sosyal medyada yaşanan gerilim için İzmir Emniyet Müdürülüğü teyakkuz halinde.
Fenerbahçe taraftarı deplasman otobüsleriyle İzmir'e girerken taraftarı Ali Koç ve yönetimi de yalnız bırakmadı.
Geçtiğimiz yıl İzmir ve İstanbul'da oynanan maçlarda olaylar çıkmıştı.
Ali Koç ve yönetimi karşılıklı atışmaların olduğu ortamda taraftarı yalnız bırakmadı.
Genç Fenerbahçeliler sosyal medyadan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
