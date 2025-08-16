Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe Maçına Giden Deplasman Otobüsünde Yolculuk Yaptı

İzmir'de Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününde yaşadığı sıkıntıları çözmek için sahaya giren Ali Koç saldırıya uğramış, iki camia arasında gerginlik büyümüştü.

İstanbul'da oynanan maçta da taraftarlar arasında istenmeyen olaylar yaşanmıştı.

Bu maç öncesi de sosyal medyada iki taraftar grubu da gergin ve karşılıklı atışmalar yaşanıyor.