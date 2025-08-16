Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Ligin İlk Maçındaki Puan Kaybı Sonrası Ligin Bittiğini İddia Etti

Serdar Ali Çelikler yaptığı yorumda 'Lig bitti diyebilir miyiz? Ben dedim. 5 puan fark kapanmaz. Bu köprünün altından çok su akar, dur daha ikinci hafta... Öyle bir köprü yok. Öyle bir nehir yok. Galatasaray 4 beraberlik 1 mağlubiyetle mi ne kapattı. Su mu akmaz' dedi.