Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Ligin İlk Maçındaki Puan Kaybı Sonrası Ligin Bittiğini İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2025 - 00:28

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe'nin ligdeki ilk maçı ertelenmişti. İlk maçıma Göztepe deplasmanında çıkmak durumunda kalan Fenerbahçe ilk puan kaybını da açılışta yaşadı. Maçın ardından taraftarlar gibi Serdar Ali Çelikler'den de ağır eleştiriler vardı.

Fenerbahçe'nin maç eksiği ile Galatasaray'ın 5 puan geriye düşmesini değerlendiren Çelikler ilginç bir yorum yaptı.

Serdar Ali Çelikler yaptığı yorumda 'Lig bitti diyebilir miyiz? Ben dedim. 5 puan fark kapanmaz. Bu köprünün altından çok su akar, dur daha ikinci hafta... Öyle bir köprü yok. Öyle bir nehir yok. Galatasaray 4 beraberlik 1 mağlubiyetle mi ne kapattı. Su mu akmaz' dedi.

Serdar Ali Çelikler'in yorumunu izleyebilirsiniz:

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın