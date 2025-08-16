Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Ligin İlk Maçındaki Puan Kaybı Sonrası Ligin Bittiğini İddia Etti
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe'nin ligdeki ilk maçı ertelenmişti. İlk maçıma Göztepe deplasmanında çıkmak durumunda kalan Fenerbahçe ilk puan kaybını da açılışta yaşadı. Maçın ardından taraftarlar gibi Serdar Ali Çelikler'den de ağır eleştiriler vardı.
Fenerbahçe'nin maç eksiği ile Galatasaray'ın 5 puan geriye düşmesini değerlendiren Çelikler ilginç bir yorum yaptı.
Serdar Ali Çelikler'in yorumunu izleyebilirsiniz:
